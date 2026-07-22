رئيس الوزراء اللبناني: الانسحاب من زوطر الغربية بداية للانسحاب الإسرائيلي الكامل

بيروت-سانا

أكد رئيس مجلس الوزراء اللبناني نواف سلام اليوم الأربعاء، أن بلاده ستواصل جهودها السياسية والدبلوماسية لتحقيق الانسحاب الإسرائيلي الكامل من جميع الأراضي اللبنانية، معتبراً أن بدء الانسحاب من بلدة زوطر الغربية يمثل الخطوة الأولى نحو تحقيق هذا الهدف.

وقال سلام في تدوينة على منصة إكس: مع بدء الانسحاب الإسرائيلي من زوطر الغربية صباح اليوم أؤكد أن هذه لحظة وطنية تحمل أبعاداً سياسية ومعنوية كبيرة، لأنها تمثّل بداية الانسحاب الإسرائيلي من أرضنا، وهدفنا هو الانسحاب الكامل وهذه هي رسالتي الأولى.

وأضاف رسالتي الثانية إلى أهلنا في الجنوب، نحن هنا لنؤكد أننا بدأنا بتسخير كل إمكانات الدولة لمواكبة عودتكم، فالجيش اللبناني والقوى الأمنية موجودون لحماية أهلنا العائدين، وبالتوازي مع استكمال انتشار الجيش سنواصل فتح الطرقات، وإزالة الركام، وتأمين الخدمات الأساسية، بما يتيح لأهلنا العودة بأمان وكرامة إلى بيوتهم وقراهم.

وأشار إلى بدء التحضير لإعادة جميع الخدمات الأساسية، من مياه وكهرباء واتصالات، والعمل على تأمين المساكن الجاهزة وكل ما يلزم لتوفير مرحلة انتقالية.

وأكد أن عودة الحياة إلى الجنوب ليست مجرد شعار، بل هي هدف وطني تلتزمه الدولة، لأنها أصدق تعبير عن وحدة لبنان وسيادته.

وكان الجيش اللبناني بدأ صباح أمس الثلاثاء الانتشار في بلدة زوطر الغربية، تطبيقا لاتفاق الإطار الموقع بين لبنان وإسرائيل، وتعرضت وحداته لإطلاق نار من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وعُقدت خمس جولات تفاوض بين لبنان وإسرائيل في واشنطن، وأفضت إلى توقيع صيغة الإطار في السادس والعشرين من حزيران الماضي، والتي تنص على انسحاب إسرائيلي متدرج من كامل الأراضي اللبنانية المحتلة، يبدأ بتطبيق نموذج في منطقتين تجريبيتين.