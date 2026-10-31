وزير الصحة يبحث مع نظيره التركي تعزيز التعاون ومتابعة المشاريع الطبية

إسطنبول-سانا

بحث وزير الصحة مصعب العلي مع نظيره التركي كمال ميميش أوغلو، سبل تعزيز التعاون ‏الصحي الثنائي وتطوير التنسيق المشترك، على هامش المؤتمر الطبي التركي الثاني عشر المنعقد ‏في مدينة إسطنبول.‏

وذكرت الوزارة عبر قناتها على التلغرام اليوم السبت، أن اللقاء تناول مشروع مشفى الأورام في ‏حلب حيث جرى بحث الإجراءات اللازمة لتسريع التحضيرات والبدء بتنفيذه، بما يسهم في ‏توسيع الخدمات الطبية التخصصية وتحسين رعاية مرضى الأورام.‏

وناقش الجانبان متابعة البروتوكول الموقع بشأن مشفى دمشق لأمراض وجراحة القلب، دعماً ‏لتطوير الخدمات التخصصية.‏

دعم القطاع الصحي وتطوير الخدمات الطبية

كما استعرض اللقاء واقع الخدمات الصحية المقدّمة للسوريين المقيمين في تركيا، ومنها تلقّيهم ‏الخدمات الإسعافية مجاناً، إضافة إلى آليات التنسيق لتلبية احتياجاتهم الصحية وتسهيل حصولهم ‏على الرعاية اللازمة.‏

وشدّد الوزيران على أهمية مواصلة التنسيق والعمل المشترك والبناء على مجالات التعاون ‏القائمة، بما يسهم في دعم القطاع الصحي وتطوير الخدمات الطبية وتحسين جودتها.‏

وكان وزير الصحة مصعب العلي شارك يوم أمس الجمعة في أعمال “المؤتمر الطبي التركي ‏الثاني ‏عشر” الذي يعقد في مدينة إسطنبول في الفترة من 29 إلى 31 الشهر الجاري، ‏بحضور ‏وزراء صحة ورؤساء وفود وخبراء وأكاديميين من عدد من الدول، ‏لبحث سبل بناء أنظمة ‏صحية أكثر مرونة وقدرة على مواجهة التحديات وتعزيز ‏التعاون في المجالات الطبية والعلمية.‏

ويعد المؤتمر الطبي التركي الثاني عشر منصة دولية تجمع مسؤولين وخبراء ‏وباحثين لمناقشة ‏أحدث التطورات في القطاع الصحي، بما في ذلك الذكاء ‏الاصطناعي في الطب، والبحث العلمي، ‏والتقنيات الطبية الحديثة، وآليات بناء ‏أنظمة صحية مستدامة وقادرة على مواجهة الأزمات.‏