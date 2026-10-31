وزير الصحة يبحث مع نظيره التركي تعزيز التعاون ومتابعة المشاريع الطبية

إسطنبول-سانا
بحث وزير الصحة مصعب العلي مع نظيره التركي كمال ميميش أوغلو، سبل تعزيز التعاون الصحي الثنائي وتطوير التنسيق المشترك، على هامش المؤتمر الطبي التركي الثاني عشر المنعقد في مدينة إسطنبول.
وذكرت الوزارة عبر قناتها على التلغرام اليوم السبت، أن اللقاء تناول مشروع مشفى الأورام في حلب حيث جرى بحث الإجراءات اللازمة لتسريع التحضيرات والبدء بتنفيذه، بما يسهم في توسيع الخدمات الطبية التخصصية وتحسين رعاية مرضى الأورام.
وناقش الجانبان متابعة البروتوكول الموقع بشأن مشفى دمشق لأمراض وجراحة القلب، دعماً لتطوير الخدمات التخصصية.
دعم القطاع الصحي وتطوير الخدمات الطبية
كما استعرض اللقاء واقع الخدمات الصحية المقدّمة للسوريين المقيمين في تركيا، ومنها تلقّيهم الخدمات الإسعافية مجاناً، إضافة إلى آليات التنسيق لتلبية احتياجاتهم الصحية وتسهيل حصولهم على الرعاية اللازمة.
وشدّد الوزيران على أهمية مواصلة التنسيق والعمل المشترك والبناء على مجالات التعاون القائمة، بما يسهم في دعم القطاع الصحي وتطوير الخدمات الطبية وتحسين جودتها.
وكان وزير الصحة مصعب العلي شارك يوم أمس الجمعة في أعمال “المؤتمر الطبي التركي الثاني عشر” الذي يعقد في مدينة إسطنبول في الفترة من 29 إلى 31 الشهر الجاري، بحضور وزراء صحة ورؤساء وفود وخبراء وأكاديميين من عدد من الدول، لبحث سبل بناء أنظمة صحية أكثر مرونة وقدرة على مواجهة التحديات وتعزيز التعاون في المجالات الطبية والعلمية.
ويعد المؤتمر الطبي التركي الثاني عشر منصة دولية تجمع مسؤولين وخبراء وباحثين لمناقشة أحدث التطورات في القطاع الصحي، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي في الطب، والبحث العلمي، والتقنيات الطبية الحديثة، وآليات بناء أنظمة صحية مستدامة وقادرة على مواجهة الأزمات.