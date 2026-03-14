هيئة تنظيم الطاقة في إفريقيا تحذر من تراجع النمو الاقتصادي جراء تداعيات الحرب

نيروبي-سانا

حذر الرئيس التنفيذي للرابطة الإقليمية لهيئات تنظيم الطاقة في شرق وجنوب إفريقيا جيفري أوري، من أن استمرار نقص الوقود الناجم عن الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران سيخفض معدلات النمو الاقتصادي في القارة الإفريقية بنسبة تصل إلى ثلاث نقاط مئوية.

ونقلت وكالة فرانس برس عن أوري، قوله اليوم الجمعة: “إن معظم الدول الإفريقية تتوقع انخفاضاً في نمو ناتجها المحلي الإجمالي بنسبة تتراوح بين نقطة وثلاث نقاط مئوية عن التوقعات السابقة لهذا العام، في حال استمرت شرارة الحرب لشهرين إضافيين”، لافتاً إلى أن بنك التنمية الإفريقي توقع نمواً بنسبة 4.3 بالمئة قبل اندلاع الأزمة الراهنة.

ودعا أوري إلى ضرورة الاستثمار في مصادر الطاقة البديلة وزيادة قدرات التكرير والاحتياطيات في القارة، معتبراً أن الأزمة الراهنة تشكل “جرس إنذار” للقارة الإفريقية لتقليل الاعتماد المفرط على النفط المستورد، في وقت تواجه فيه الدول أعباء ديون ثقيلة وتحديات اقتصادية متزايدة.

وأشار أوري إلى أن الوقت بدأ ينفد بالنسبة للقارة الإفريقية، حيث لا تتجاوز احتياطيات الوقود في معظم الدول القارة 25 يوماً، وهو ما يقل بكثير عن المعايير الدولية، مشدداً على ضرورة لجوء الحكومات إلى ترشيد الاستهلاك الفوري وتقديم الدعم لمواجهة التضخم كحلول إسعافية.

ومع تصاعد التوترات في الشرق الأوسط وتعطل الملاحة في مضيق هرمز، حذرت مؤسسات أوروبية من دخول القارة مرحلة جديدة من عدم اليقين، بعدما أعادت الحرب في إيران شبح أزمة الطاقة ورفعت أسعار الغاز إلى مستويات مقلقة، وفق تقارير اقتصادية حديثة.