هزة أرضية بقوة 5.5 درجات تضرب شمال تركيا

زلزال هزة أرضية بقوة 5.5 درجات تضرب شمال تركيا

أنقرة-سانا

ضربت هزة أرضية بلغت قوتها 5.5 درجات على مقياس ريختر، مقاطعة توكات شمال تركيا اليوم الجمعة.

ونقلت وكالة الأناضول عن هيئة إدارة الكوارث والطوارئ التركية (AFAD)، قولها: إن “الهزة وقعت على عمق 6.37 كيلومترات، دون معلومات عن إصابات أو أضرار”.

وفي السادس من شهر شباط الماضي، ضربت هزة أرضية بلغت شدّتها 4.9 درجات على مقياس ريختر، منطقة كيما في محافظة أرزينجان شرق تركيا، دون وقوع ضحايا.

وتقع تركيا على خطوط صدع رئيسية، ما يجعلها عرضة للزلازل بشكل متكرر.

وفي عام 2023، أدى زلزال بلغت قوته 7,8 درجات على مقياس ريختر إلى مقتل أكثر من 53 ألف شخص في تركيا، وتدمير مئات آلاف المباني في 11 محافظة جنوب وشرق البلاد، كما أدى الزلزال إلى مقتل الآلاف في سوريا وإحداث دمار هائل في محافظات حلب، اللاذقية، وإدلب.

