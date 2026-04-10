17 قتيلاً وعدد من الجرحى في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان

بيروت-سانا

قُتل 17 شخصاً بينهم ثمانية من عناصر أمن الدولة اللبناني وأصيب آخرون في الغارات الإسرائيلية المتواصلة على قرى وبلدات الجنوب اللبناني اليوم الجمعة.

وذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام أن الطائرات الحربية الإسرائيلية شنت سلسلة غارات عنيفة بعد ظهر اليوم على مدينة النبطية استهدفت معظم الأحياء والشوارع فيها، وألحقت دماراً هائلاً، وتسببت الغارات في محيط السرايا الحكومية بتدمير مبان ومقتل ثمانية من عناصر مكتب أمن الدولة كحصيلة أولية وأصيب آخرون.

وفي النبطية أيضاً شن الاحتلال الإسرائيلي غارة استهدفت مغسلاً للسيارات وسط ساحة بلدة جباع في إقليم التفاح، ما أدى إلى سقوط 6 قتلى هم صاحب المغسل وولداه و٣ مواطنين آخرين.

وفي البقاع الغربي أدت غارة إسرائيلية على بلدة سحمر إلى سقوط قتيلين وجريحة. كما تسببت على بلدة الأنصار البقاعية بمقتل أحد المواطنين، وأصيب رجل وزوجته في قصف إسرائيلي على مدينة حاصبيا.

واستهدفت إسرائيل بقذائف المدفعية مشتلاً يعمل فيه عمال سوريون في بلدة عين بعال قرب محطة لبنان الأخضر، وتعمل فرق الإسعاف على نقل الإصابات إلى مستشفيات المنطقة.

وتسببت غارة إسرائيلية على بلدة دير قانون راس العين بإصابة عدد من سيارات الإسعاف والإنقاذ والإطفاء للهيئة الصحية الإسلامية.

وكان أربعة أشخاص قُتلوا وأصيب اثنان آخران في غارات إسرائيلية صباح اليوم على قضاءي صور والنبطية جنوب لبنان.