ألمانيا تستدعي السفير الصيني على خلفية تقارير عن تدريب بكين لجنود روس

برلين-سانا



أعلنت وزارة الخارجية الألمانية اليوم الجمعة استدعاء السفير الصيني في برلين، على خلفية تقارير إعلامية تحدثت عن قيام الجيش الصيني بتدريب مئات الجنود الروس بشكل سري على أراضيه.



وذكرت وكالة فرانس برس، أن الوزارة الألمانية وصفت التقارير المتعلقة بالدعم العسكري الصيني لروسيا بأنها “مقلقة جداً”، معتبرة أن أي دعم يتيح لموسكو مواصلة عملياتها العسكرية يمثل تهديداً للأمن الأوروبي.



وكانت تقارير إعلامية ألمانية قد ذكرت في العشرين من أيار الماضي، استناداً إلى ما وصفته بوثائق استخباراتية، أن مئات الجنود الروس تلقوا تدريبات في الصين قبل أن يتم نشر بعضهم في أوكرانيا.