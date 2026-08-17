بعد توقف نحو عامين.. شؤون الحسكة تعيد تفعيل خدمة منح بطاقات الإعاقة وتحدد الوثائق المطلوبة

الحسكة-سانا‏

أعلنت مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل في محافظة الحسكة إعادة تفعيل خدمة منح بطاقات الإعاقة للأشخاص ذوي الإعاقة، ‏اعتباراً من مطلع الأسبوع المقبل، وذلك في مقر المديرية بمدينة الحسكة.‏

وأوضحت المديرية في إعلان لها اليوم الإثنين، أنها ستبدأ استقبال طلبات الحصول على البطاقة اعتباراً من الثالث والعشرين من ‏الشهر الجاري في مقرها الكائن وسط المدينة مقابل حديقة الثورة، مشيرة إلى أن الخدمة تشمل التسجيل الجديد، إضافة إلى ‏طلبات بدل الضائع والتالف.‏

الوثائق المطلوبة

وبينت المديرية أن الأوراق المطلوبة للحصول على الخدمة تتضمن صورتين شخصيتين، وسند إقامة، وصورة عن البطاقة ‏الشخصية، إضافة إلى إخراج قيد فردي بالنسبة للأطفال.‏

وأوضح مدير الشؤون الاجتماعية والعمل إبراهيم خلف في تصريح لمراسل سانا، أن إعادة تفعيل الخدمة تسهم في تخفيف أعباء ‏وكلف السفر عن ذوي الإعاقة إلى المحافظات الأخرى، بعد توقف دام نحو عامين.‏

وأضاف خلف أن منح البطاقة يشمل مختلف أنواع الإعاقات بناءً على تقييم اللجنة الطبية الفاحصة، لافتاً إلى أن العمل جارٍ على ‏تعديل وتحديث القوانين والأنظمة التابعة للوزارة، بما فيها قانون العمل والجمعيات والمرسوم الخاص بالأشخاص ذوي الإعاقة.‏

مزايا إضافية قادمة

ولفت مدير الشؤون إلى أن التعديلات الجديدة ستمنح الأشخاص ذوي الإعاقة مزايا وحقوقاً أوسع، ولا سيما فيما يتعلق برفع نسبة ‏التوظيف، والمفاضلات الجامعية، وامتيازات النقل والمعاينات الصحية.‏

يُذكر أن عدد المسجلين الحاصلين على بطاقة إعاقة لدى مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل في محافظة الحسكة بلغ نحو 32 ‏ألف شخص من مختلف الإعاقات.‏