بعد توقف نحو عامين.. شؤون الحسكة تعيد تفعيل خدمة منح بطاقات الإعاقة وتحدد الوثائق المطلوبة

الحسكة-سانا
أعلنت مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل في محافظة الحسكة إعادة تفعيل خدمة منح بطاقات الإعاقة للأشخاص ذوي الإعاقة، اعتباراً من مطلع الأسبوع المقبل، وذلك في مقر المديرية بمدينة الحسكة.
وأوضحت المديرية في إعلان لها اليوم الإثنين، أنها ستبدأ استقبال طلبات الحصول على البطاقة اعتباراً من الثالث والعشرين من الشهر الجاري في مقرها الكائن وسط المدينة مقابل حديقة الثورة، مشيرة إلى أن الخدمة تشمل التسجيل الجديد، إضافة إلى طلبات بدل الضائع والتالف.
الوثائق المطلوبة
وبينت المديرية أن الأوراق المطلوبة للحصول على الخدمة تتضمن صورتين شخصيتين، وسند إقامة، وصورة عن البطاقة الشخصية، إضافة إلى إخراج قيد فردي بالنسبة للأطفال.
وأوضح مدير الشؤون الاجتماعية والعمل إبراهيم خلف في تصريح لمراسل سانا، أن إعادة تفعيل الخدمة تسهم في تخفيف أعباء وكلف السفر عن ذوي الإعاقة إلى المحافظات الأخرى، بعد توقف دام نحو عامين.
وأضاف خلف أن منح البطاقة يشمل مختلف أنواع الإعاقات بناءً على تقييم اللجنة الطبية الفاحصة، لافتاً إلى أن العمل جارٍ على تعديل وتحديث القوانين والأنظمة التابعة للوزارة، بما فيها قانون العمل والجمعيات والمرسوم الخاص بالأشخاص ذوي الإعاقة.
مزايا إضافية قادمة
ولفت مدير الشؤون إلى أن التعديلات الجديدة ستمنح الأشخاص ذوي الإعاقة مزايا وحقوقاً أوسع، ولا سيما فيما يتعلق برفع نسبة التوظيف، والمفاضلات الجامعية، وامتيازات النقل والمعاينات الصحية.
يُذكر أن عدد المسجلين الحاصلين على بطاقة إعاقة لدى مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل في محافظة الحسكة بلغ نحو 32 ألف شخص من مختلف الإعاقات.