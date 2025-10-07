صحفية أمريكية: إساءة إسرائيل معاملة ناشطي أسطول الصمود دليل على إفلاتها من العقاب

انقرة-أثينا-سانا

أكدت الصحفية الأمريكية آبي مارتن، أن سوء معاملة إسرائيل لناشطي أسطول الصمود العالمي بعد احتجازهم مؤخراً وهم في طريقهم إلى قطاع غزة المحاصر، دليل على شعورها بالإفلات من العقاب والمساءلة.

وفي حديث لوكالة الأناضول التركية، أشارت مارتن إلى أن معاملة إسرائيل المهينة للمشاهير، والسخرية منهم ووصفهم بالإرهابيين تظهر الطبيعة المريضة والسادية للقوات الغارقة في جنون السلطة والإبادة الجماعية لافتة إلى أن البشرية شهدت واحدة من أكثر عمليات الإبادة الجماعية وحشية في غزة خلال العامين الماضيين.

وتطرقت الصحفية الأمريكية إلى تواطؤ وسائل الإعلام في الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في غزة منذ عامين.

الى ذلك أعلنت النائبة الفرنسية في البرلمان الأوروبي ريما حسن، تعرّضها للضرب على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي بعد احتجازها لمشاركتها في أسطول المساعدات المتجه لكسر الحصار المفروض على قطاع غزة.

ونقلت فرانس برس عن حسن المنتمية لحزب فرنسا الأبية اليساري الراديكالي، والتي وصلت إلى اليونان، اليوم، فور إفراج القوات الإسرائيلية عنها وعن نواب ونشطاء أوروبيين ودوليين، قولها: “تعرّضت للضرب عند إدخالي سيّارة الشرطة من قبل شرطيين إسرائيليين اثنين” منددة بالمعاملة التي لقيتها من القوات الإسرائيلية.

وأضافت حسن “كنّا أحيانا 13 إلى 15 شخصاً في زنزانة واحدة ليس على أسرّة بل على فراش على الأرض في سجن إسرائيلي خاضع لحراسة مشدّدة في النقب، وكان ينقصنا كلّ شيء”.

من جهتها ندّدت الناشطة السويدية تونبرغ بـسوء المعاملة والتجاوزات داخل المعتقل الإسرائيلي.

وكانت القوات الإسرائيلية هاجمت مساء الأربعاء الماضي 42 سفينة تابعة لأسطول الصمود العالمي أثناء إبحارها في المياه الدولية باتجاه غزة، واحتجزت بشكل غير قانوني مئات الناشطين على متنها، قبل أن تعلن البدء بترحيلهم.

يذكر أن قوافل الأسطول انطلقت أواخر آب الماضي من ميناء برشلونة الإسباني، تبعتها سفن أخرى مطلع أيلول الماضي من ميناء جنوى الإيطالي، في أول تحرك بحري بهذا الحجم نحو قطاع غزة بهدف فتح ممر إنساني إلى غزة وكسر الحصار عن القطاع الذي يواجه حرب إبادة جماعية وسياسة تجويع يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي منذ السابع من تشرين الأول 2023.