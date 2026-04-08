قطر والبحرين تدينان استهداف القنصلية الكويتية في البصرة

الدوحة والمنامة-سانا

أدانت كل من دولة قطر ومملكة البحرين اقتحام القنصلية العامة لدولة الكويت في مدينة البصرة بالعراق، وما رافق ذلك من انتهاك لحرمة البعثات الدبلوماسية.

ونقلت وكالة “قنا” للأنباء عن وزارة الخارجية القطرية قولها في بيان: “تعرب دولة قطر عن إدانتها واستنكارها الشديدين لاقتحام القنصلية العامة لدولة الكويت الشقيقة في مدينة البصرة بجمهورية العراق الشقيقة، مؤكدة أن “استهداف المقار الدبلوماسية يُعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي واتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية”.

بدورها أدانت وزارة الخارجية البحرينية بشدة عملية الاقتحام، وما رافقها من أعمال تخريب واعتداءات على حرمة البعثة القنصلية، مؤكدة رفضها انتهاك القوانين والأعراف الدولية، وخرق أحكام اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية لعام 1963، كما دعت إلى اتخاذ الإجراءات الفورية والحاسمة لمحاسبة المتورطين، وضمان عدم تكرارها، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار، وصون العلاقات الدبلوماسية، وترسيخ مبادئ القانون الدولي.

وأعربت كل من الخارجية القطرية والبحرينية عن تضامن بلديهما مع الكويت، ودعمهما لما تتخذه من إجراءات لحماية بعثاتها ومصالحها، مع التأكيد على ضرورة حماية المقار والبعثات الدبلوماسية والقنصلية والعاملين فيها وفقاً للاتفاقيات والمواثيق الدولية.

وكانت مصادر بالشرطة العراقية ذكرت، أمس الثلاثاء، أن عدداً من العراقيين اقتحموا مبنى القنصلية الكويتية في مدينة البصرة.