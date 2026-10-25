الاتحاد الدولي للسيارات يؤكد نقل رالي دكار 2027 من السعودية بسبب الأوضاع ‏بالمنطقة‏

باريس-سانا
أعلن الاتحاد الدولي للسيارات “فيا” نقل منافسات “رالي دكار 2027” إلى دولة أخرى بدلاً من المملكة العربية السعودية، وذلك على خلفية التطورات الأخيرة التي تشهدها المنطقة.
وأوضح الاتحاد في بيان نقلته وكالة “فرانس برس”، أن “القرار يأتي بصفة استثنائية ولمرة واحدة، وقد تم اتخاذه بالتنسيق مع الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، حرصاً على ضمان تنظيم الحدث في أفضل الظروف الممكنة”.
وأشار البيان إلى أن “النسخة المقبلة من الرالي، المقررة بين 1 و15 كانون الثاني 2027، ستقام في وجهة جديدة سيتم الإعلان عنها خلال الفترة المقبلة”.
وأكد الاتحاد الدولي للسيارات أن “هذه الخطوة لا تؤثر على استضافة السعودية للنسخ المستقبلية، حيث يُنتظر أن يعود السباق الصحراوي الشهير إلى المملكة في نسخة عام 2028”.
وتصاعدت وتيرة اعتداءات ميليشيا الحوثي على أراضي المملكة العربية السعودية، ومنشآتها المدنية والاقتصادية، عبر صواريخ باليستية وطائرات مسيّرة ومقذوفات طالت عدداً من المدن والمناطق والمنشآت، وأسفرت عن سقوط قتلى وجرحى وأضرار مادية.
ويُعد رالي دكار من أشهر وأصعب سباقات الراليات الصحراوية في العالم، ونظراً للتحديات الأمنية في إفريقيا، انتقلت البطولة إلى أمريكا الجنوبية بين عامي 2009 و2019، قبل أن تستضيف المملكة العربية السعودية الحدث اعتباراً من عام 2020 ضمن شراكة طويلة الأمد مع الجهة المنظمة.
ويجذب الرالي سنوياً نخبة السائقين والدراجين من مختلف دول العالم، ويشمل منافسات للسيارات والدراجات النارية والشاحنات والمركبات الصحراوية، على مسارات تمتد لآلاف الكيلومترات عبر تضاريس متنوعة تشمل الكثبان الرملية والجبال والوديان.
وخلال السنوات الماضية، أسهمت استضافة السعودية للرالي في تعزيز مكانتها كوجهة عالمية لرياضات المحركات، حيث استضافت عدة نسخ ناجحة من السباق، الذي يُنظر إليه كأحد أبرز الأحداث الرياضية والسياحية على مستوى العالم.