الاتحاد الدولي للسيارات يؤكد نقل رالي دكار 2027 من السعودية بسبب الأوضاع ‏بالمنطقة‏

‏باريس-سانا‏

أعلن الاتحاد الدولي للسيارات “فيا” نقل منافسات “رالي دكار 2027” إلى دولة أخرى ‏بدلاً من المملكة العربية السعودية، وذلك على خلفية التطورات الأخيرة التي تشهدها ‏المنطقة.‏

‏ ‏

وأوضح الاتحاد في بيان نقلته وكالة “فرانس برس”، أن “القرار يأتي بصفة استثنائية ‏ولمرة واحدة، وقد تم اتخاذه بالتنسيق مع الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات ‏النارية، حرصاً على ضمان تنظيم الحدث في أفضل الظروف الممكنة”.‏

‏ ‏

وأشار البيان إلى أن “النسخة المقبلة من الرالي، المقررة بين 1 و15 كانون الثاني ‌‏2027، ستقام في وجهة جديدة سيتم الإعلان عنها خلال الفترة المقبلة”.‏

‏ ‏

وأكد الاتحاد الدولي للسيارات أن “هذه الخطوة لا تؤثر على استضافة السعودية للنسخ ‏المستقبلية، حيث يُنتظر أن يعود السباق الصحراوي الشهير إلى المملكة في نسخة عام ‌‏2028”.‏

‏ ‏

وتصاعدت وتيرة اعتداءات ميليشيا الحوثي على أراضي المملكة العربية السعودية، ‏ومنشآتها المدنية والاقتصادية، عبر صواريخ باليستية وطائرات مسيّرة ومقذوفات ‏طالت عدداً من المدن والمناطق والمنشآت، وأسفرت عن سقوط قتلى وجرحى ‏وأضرار مادية.‏

‏ ‏

ويُعد رالي دكار من أشهر وأصعب سباقات الراليات الصحراوية في العالم، ونظراً ‏للتحديات الأمنية في إفريقيا، انتقلت البطولة إلى أمريكا الجنوبية بين عامي 2009 ‏و2019، قبل أن تستضيف المملكة العربية السعودية الحدث اعتباراً من عام 2020 ‏ضمن شراكة طويلة الأمد مع الجهة المنظمة.‏

‏ ‏

ويجذب الرالي سنوياً نخبة السائقين والدراجين من مختلف دول العالم، ويشمل ‏منافسات للسيارات والدراجات النارية والشاحنات والمركبات الصحراوية، على ‏مسارات تمتد لآلاف الكيلومترات عبر تضاريس متنوعة تشمل الكثبان الرملية والجبال ‏والوديان.‏

‏ ‏

وخلال السنوات الماضية، أسهمت استضافة السعودية للرالي في تعزيز مكانتها ‏كوجهة عالمية لرياضات المحركات، حيث استضافت عدة نسخ ناجحة من السباق، ‏الذي يُنظر إليه كأحد أبرز الأحداث الرياضية والسياحية على مستوى العالم.‏