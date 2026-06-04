الأردن تدين استهداف قوات اليونيفيل في جنوب لبنان

wmJjns5O photo 2025 09 09 17 20 13 860x478 1 الأردن تدين استهداف قوات اليونيفيل في جنوب لبنان

عمّان-سانا‏

أدانت وزارة الخارجية الأردنية اليوم الخميس، الهجوم الذي استهدف موقعاً تابعاً ‏لقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) جنوبي لبنان، وأدى إلى مقتل جندي ‏صربي وإصابة جنديين من إسبانيا والسلفادور‎.
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وأكد المتحدث باسم الوزارة فؤاد المجالي في تصريح نقلته وكالة الأنباء الأردنية، ‏ضرورة ضمان أمن القوات الأممية والحفاظ على سلامة عناصرها، ورفض ‏الأردن أيّ استهداف لقوات (اليونيفيل) التي تقوم بدور مهم في حفظ أمن واستقرار ‏لبنان وفقاً لتكليفها الأممي‎.‎
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وأعرب المجالي عن أصدق التعازي والمواساة لحكومة وشعب جمهورية صربيا ‏بوفاة الجندي، وتمنياته الشفاء العاجل للمصابين‎.‎
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وكانت قوة الأمم المتحدة المؤقتة لحفظ السلام “اليونيفيل”، أعلنت في وقت سابق ‏اليوم، عن مقتل ‌‏جندي من عناصرها متأثراً بجروح خطيرة أصيب بها، جراء ‏سقوط قذائف ‌‏هاون على موقعه قرب مرجعيون جنوب شرق لبنان أمس، مضيفة: إن ‏جنديين آخرين أصيبا في الهجوم، ‏ويتلقيان ‏العلاج في منشأة طبية بقاعدة اليونيفيل.‏

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