الأردن تدين استهداف قوات اليونيفيل في جنوب لبنان

عمّان-سانا
أدانت وزارة الخارجية الأردنية اليوم الخميس، الهجوم الذي استهدف موقعاً تابعاً لقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) جنوبي لبنان، وأدى إلى مقتل جندي صربي وإصابة جنديين من إسبانيا والسلفادور.
وأكد المتحدث باسم الوزارة فؤاد المجالي في تصريح نقلته وكالة الأنباء الأردنية، ضرورة ضمان أمن القوات الأممية والحفاظ على سلامة عناصرها، ورفض الأردن أيّ استهداف لقوات (اليونيفيل) التي تقوم بدور مهم في حفظ أمن واستقرار لبنان وفقاً لتكليفها الأممي.
وأعرب المجالي عن أصدق التعازي والمواساة لحكومة وشعب جمهورية صربيا بوفاة الجندي، وتمنياته الشفاء العاجل للمصابين.
وكانت قوة الأمم المتحدة المؤقتة لحفظ السلام “اليونيفيل”، أعلنت في وقت سابق اليوم، عن مقتل جندي من عناصرها متأثراً بجروح خطيرة أصيب بها، جراء سقوط قذائف هاون على موقعه قرب مرجعيون جنوب شرق لبنان أمس، مضيفة: إن جنديين آخرين أصيبا في الهجوم، ويتلقيان العلاج في منشأة طبية بقاعدة اليونيفيل.