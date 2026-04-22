قطر تدين اقتحام مستوطنين المسجد الأقصى المبارك

الدوحة-سانا

أدانت قطر اقتحام عشرات المستوطنين المسجد الأقصى المبارك، ورفع علم الاحتلال الإسرائيلي في باحاته، مشددةً على أن ذلك انتهاك صارخ للقانون الدولي، واستفزاز لمشاعر المسلمين حول العالم.

وأكّدت وزارة الخارجية القطرية في بيان، رفض قطر القاطع محاولات المساس بالوضع الديني والتاريخي للمسجد الأقصى، وشدّدت في الوقت ذاته على ضرورة تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته الأخلاقية والقانونية تجاه القدس ومقدساتها، والتصدي بحزم للانتهاكات الإسرائيلية المتكررة.

وجدّدت الوزارة التأكيد على موقف قطر الثابت من عدالة القضية الفلسطينية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، بما في ذلك الحق الكامل في ممارسة شعائره الدينية دون قيود، وإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.