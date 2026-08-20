من غسيل الكلى إلى الرعاية الأولية.. 5 مراكز جديدة تعزز الخدمات الصحية في ريف إدلب تاريخ النشر: 2026/08/20 4:49 مساءً اخر تحديث: 2026/08/20 4:49 مساءً من غسيل الكلى إلى الرعاية الأولية.. 5 مراكز جديدة تعزز الخدمات الصحية في ريف إدلب وتخفف عن الأهالي عناء التنقل لتلقي العلاج. انعقاد الاجتماع التشاوري الأول في إدلب ضمن إطار مشروع الكهرباء الطارئ في سوريا SEEP وفد من منظمة هيكس إيبر يطلع على واقع العمل في فرن النصر بريف إدلب تناغم شقائق النعمان وأشجار الزيتون في بساتين مدينة حارم بإدلب إطلاق حملة لإزالة وترحيل الركام من مناطق خان شيخون ومعرة النعمان وجسر الشغور بإدلب المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية تكشف عن الجسور المتضررة في ريف إدلب الجنوبي صحافة صور علوم وتكنولوجيا فيديو منوعات الوسوم:إدلبالخدمات الصحية بريف إدلبالرعاية الأوليةغسيل الكلى مشاركة هذه المقالة فيسبوك واتس اب واتس اب لينكد إن تلغرام نسخ الرابط اخترنا لك 391 ألف لاجئ سوري عادوا إلى البلاد خلال 6 أشهر أغسطس 20, 2026 أغسطس 20, 2026 570 ألف طن من الركام يجري العمل على إزالتها في 4 محافظات سورية أغسطس 20, 2026 أغسطس 20, 2026 رئيس وزراء باكستان يجدد دعم بلاده لسيادة سوريا ويؤكد تعزيز التعاون الثنائي أغسطس 20, 2026 أغسطس 20, 2026 شغف مكتبي طالبة من حلب تتألق بالعلامة التامة وتتوّج عاماً من التحدي أغسطس 20, 2026 أغسطس 20, 2026