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من غسيل الكلى إلى الرعاية الأولية.. 5 مراكز جديدة تعزز الخدمات الصحية في ريف إدلب

photo 2026 08 19 16 03 16 من غسيل الكلى إلى الرعاية الأولية.. 5 مراكز جديدة تعزز الخدمات الصحية في ريف إدلب

من غسيل الكلى إلى الرعاية الأولية.. 5 مراكز جديدة تعزز الخدمات الصحية في ريف إدلب وتخفف عن الأهالي عناء التنقل لتلقي العلاج.

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