تواصل الهيئة العامة لمجمع “بيوت لحن الحياة” جهودها لدعم واحتواء الأطفال فاقدي ‏الرعاية الأسر

تواصل الهيئة العامة لمجمع “بيوت لحن الحياة” جهودها في دعم واحتواء الأطفال فاقدي ‏الرعاية الأسرية، وفق مجموعة من البرامج والخطط التي تهدف إلى توفير بيئة آمنة لكل ‏طفل.‏