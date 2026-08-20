تواصل الهيئة العامة لمجمع “بيوت لحن الحياة” جهودها لدعم واحتواء الأطفال فاقدي الرعاية الأسر تاريخ النشر: 2026/08/20 4:58 مساءً اخر تحديث: 2026/08/20 4:58 مساءً تواصل الهيئة العامة لمجمع “بيوت لحن الحياة” جهودها في دعم واحتواء الأطفال فاقدي الرعاية الأسرية، وفق مجموعة من البرامج والخطط التي تهدف إلى توفير بيئة آمنة لكل طفل. ورشة عمل في إدلب تناقش آفاق زراعة التين في شمال سوريا وسبل تعزيز الإنتاج “سيربترو 2026”.. تلاقي الخبرات العالمية والمغتربين يدعم تطوير قطاع الطاقة في سوريا سعر الذهب عيار 21 يرتفع 100 ليرة في السوق السورية لجنة مكافحة الكسب غير المشروع تطلق حملة وطنية لمراجعة عقود واستثمارات أملاك الدولة غوتيريش يجدد دعم الأمم المتحدة لسوريا ويدعو لزيادة التمويل الدولي للتعافي صحافة صور علوم وتكنولوجيا فيديو منوعات الوسوم:اخبار سورياالأطفال فاقدي الرعاية الأسريةمجمع بيوت لحن الحياة مشاركة هذه المقالة فيسبوك واتس اب واتس اب لينكد إن تلغرام نسخ الرابط اخترنا لك 391 ألف لاجئ سوري عادوا إلى البلاد خلال 6 أشهر أغسطس 20, 2026 أغسطس 20, 2026 570 ألف طن من الركام يجري العمل على إزالتها في 4 محافظات سورية أغسطس 20, 2026 أغسطس 20, 2026 رئيس وزراء باكستان يجدد دعم بلاده لسيادة سوريا ويؤكد تعزيز التعاون الثنائي أغسطس 20, 2026 أغسطس 20, 2026 شغف مكتبي طالبة من حلب تتألق بالعلامة التامة وتتوّج عاماً من التحدي أغسطس 20, 2026 أغسطس 20, 2026