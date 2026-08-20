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تواصل الهيئة العامة لمجمع “بيوت لحن الحياة” جهودها لدعم واحتواء الأطفال فاقدي ‏الرعاية الأسر

photo 2026 08 18 20 52 44 تواصل الهيئة العامة لمجمع "بيوت لحن الحياة" جهودها لدعم واحتواء الأطفال فاقدي ‏الرعاية الأسر

تواصل الهيئة العامة لمجمع “بيوت لحن الحياة” جهودها في دعم واحتواء الأطفال فاقدي ‏الرعاية الأسرية، وفق مجموعة من البرامج والخطط التي تهدف إلى توفير بيئة آمنة لكل ‏طفل.‏

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