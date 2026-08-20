الخميس 20 أغسطس 2026 — دمشق
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هيئة الطاقة الذرية تفتح باب التقديم لزمالة ما بعد الدكتوراه لعام 2026

IMG 8342 هيئة الطاقة الذرية تفتح باب التقديم لزمالة ما بعد الدكتوراه لعام 2026

 دمشق-سانا
 
أعلنت هيئة الطاقة الذرية السورية فتح باب التقديم للدورة الجديدة من برنامج زمالة ما بعد الدكتوراه لعام 2026، أمام الباحثين والباحثات الراغبين في تطوير خبراتهم العلمية، وإجراء البحوث المتخصصة في مجالات العلوم التطبيقية والنووية.
 
وأوضحت الهيئة، اليوم الخميس، أن الاختصاصات المطلوبة للبرنامج تشمل الهندسة النووية، وهندسة البرمجة والتحكم، والكيمياء الإشعاعية والنووية، والفيزياء النووية، والفيزياء الطبية، وهندسة الذكاء الصنعي.

النتائج خلال شهرين

وحددت الهيئة فترة التقديم للبرنامج من اليوم 20 آب وحتى 15 تشرين الأول المقبل، على أن تجري عملية تقييم الطلبات وإعلان النتائج خلال شهرين من انتهاء فترة التقديم.
 
وطلبت الهيئة من الراغبين في التسجيل إرسال مقترح البحث والسيرة الذاتية، وصور عن جواز السفر والهوية الوطنية، وشهادات الإجازة والماجستير والدكتوراه، إضافة إلى التعهد الخطي، إلى البريد الإلكتروني المخصص للبرنامج: postdoc@aec.org.sy

وأشارت إلى إمكانية الاطلاع على الشروط التفصيلية وإجراءات التقديم والنماذج المطلوبة لمقترح البحث والتعهد الخطي عبر الموقع الإلكتروني للهيئة:https://www.aec.org.sy/Fellowship.php
وتعمل هيئة الطاقة الذرية السورية على دعم البحث العلمي وتطوير الكوادر المتخصصة في المجالات النووية والتطبيقية، من خلال برامج التدريب والتأهيل، وإتاحة الفرص للباحثين لإجراء الدراسات والبحوث العلمية، بما يسهم في توظيف العلوم والتقانات المتقدمة لخدمة التنمية، وتعزيز القدرات العلمية الوطنية.

photo 2026 08 20 13 15 50 هيئة الطاقة الذرية تفتح باب التقديم لزمالة ما بعد الدكتوراه لعام 2026
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