السويد تستنكر إعدام أحد مواطنيها في إيران وتستدعي سفيرها احتجاجاً

استوكهولم-سانا

أكدت وزيرة الخارجية السويدية ماريا مالمير ستينرغارد اليوم الأربعاء، أن إيران أعدمت مواطناً سويدياً، واستدعت السويد السفير الإيراني احتجاجاً على ذلك.

وقالت ستينرغارد في بيان نقلته فرانس برس: “تلقيت بأسف معلومات تفيد بأنه تم إعدام مواطن سويدي في إيران”، مؤكدة أن السلطات السويدية طالبت مراراً بضمان محاكمة عادلة وعدم الحكم بالإعدام، واعتبرت أن الإجراءات القانونية التي أدت إلى الإعدام لم تتوافق مع سيادة القانون.

وكانت السلطات الإيرانية أعلنت في وقت سابق اليوم، إعدام كورش كيفاني بتهمة التجسس لصالح إسرائيل، مشيرة إلى توقيفه خلال حرب حزيران الماضي التي استمرت 12 يوماً.

وهذه أول عملية إعدام تعلن عنها السلطات الإيرانية منذ بدء الهجمات الإسرائيلية الأمريكية على إيران في الـ 28 من شباط الماضي.