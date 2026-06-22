سفينتان كوريتان تعبران مضيق هرمز بعد اتفاق أمريكي إيراني

سيئول-سانا

أعلنت وزارة المحيطات والثروة البحرية في كوريا الجنوبية، اليوم الإثنين، أن سفينتين كوريتين جنوبيتين تمكنتا من عبور مضيق هرمز، عقب التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران.

ونقلت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية “يونهاب” عن الوزارة قولها: إن السفينتين، اللتين تديرهما شركات شحن كورية، كانتا تنتظران في منطقة المضيق قبل أن تستأنفا الإبحار بشكل طبيعي، دون وجود طاقم كوري على متنهما، ودون أن تكون وجهتهما النهائية إلى كوريا الجنوبية.

وأوضحت الوزارة أن هذا العبور جاء في إطار التفاهمات المرتبطة بالاتفاق الأمريكي الإيراني، الذي تضمن تسهيلات مؤقتة لعبور السفن التجارية عبر المضيق لمدة 60 يوماً.

وبحسب البيانات الكورية، انخفض عدد السفن الكورية الجنوبية العالقة في المضيق إلى 22 سفينة من أصل 26، كما تراجع عدد البحارة العالقين إلى 135 بحاراً، بينهم 102 على متن سفن كورية و33 على متن سفن أجنبية.