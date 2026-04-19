تفاقم الأوضاع الإنسانية في اليمن.. وتحذيرات أممية من خطر الجوع

نيويورك-سانا

حذرت الأمم المتحدة من تفاقم معاناة اليمنيين، جراء تردي الأوضاع الإنسانية في ظل تحديات كبيرة تواجه العمل الإنساني في البلاد، نتيجة نقص تمويل الاستجابة الإنسانية.

أكثر من 18 مليون يمني يواجهون خطر الجوع الشديد

قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، في بيان نشره عبر منصة إكس اليوم الأحد: إن “اليمن يدخل عام 2026 عند نقطة تحول حرجة، حيث يحتاج 22.3 مليون شخص إلى المساعدة الإنسانية والحماية”، موضحاً أن شركاء العمل الإنساني أجبروا على تقليص الدعم المنقذ للحياة في اليمن بسبب الاحتياجات المتزايدة، والتخفيضات الكبيرة في التمويل، وتراجع فرص الوصول إلى المحتاجين.

وحذر البيان من أنه “بدون تحرك عاجل، ستُزهق أرواح، وسيتزعزع استقرار المجتمعات، وستقترب الأنظمة الأساسية من الانهيار”، لافتاً إلى أن التقاعس “سيدفع أكثر من 18 مليون شخص إلى جوع شديد مع تفاقم انعدام الأمن الغذائي وانزلاق المزيد من المناطق نحو ظروف الطوارئ الكارثية”.

تزايد المخاطر الصحية مع تدهور المرافق الصحية

ونبه البيان إلى أن 19.3 مليون شخص قد يواجهون مخاطر صحية متصاعدة، فيما تعمل قرابة 40 بالمئة من المرافق الصحية جزئياً فقط أو لا تعمل على الإطلاق، مذكراً بأن خطة الاستجابة الإنسانية لعام 2026 بحاجة إلى مبلغ 2.16 مليار دولار لتقديم مساعدات منقذة للحياة لـ 12 مليون امرأة ورجل وطفل في جميع أنحاء اليمن.

ووفقاً لبيانات أممية يعاني أكثر من 2.2 مليون طفل دون سن الخامسة، من سوء التغذية الحاد، إلى جانب 1.3 مليون امرأة حامل ومرضعة يواجهن مخاطر صحية.

منظمة “أنقذوا الأطفال” تحذر من انتشار الأمراض

وأشارت منظمة “أنقذوا الأطفال” إلى أن أطفال اليمن يواجهون خطر انتشار الأمراض، وسط ضغط متزايد على المرافق الصحية، التي تعاني مصاعب تشغيلية كبيرة جراء نقص التمويل، وتراجع دعم المنظمات الدولية والإنسانية.

الألغام تهديد آخر على أطفال اليمن

وأضافت المنظمة: إن نحو 1182 طفلاً سقطوا بين قتيل وجريح، خلال الفترة من نيسان 2022 حتى آذار 2026، في حصيلة عالية تسجل خلال سنوات، يفترض أنها ضمن الهدنة التي تم التوصل إليها برعاية الأمم المتحدة في الـ 2 من نيسان 2022 بين الحكومة اليمنية وميليشيا الحوثي.

وحسب ما نقلت وسائل إعلام يمنية عن المنظمة، جاءت الألغام الأرضية ومخلفات الحرب غير المنفجرة، في صدارة الأسباب، بنسبة بلغت 43 بالمئة من إجمالي الضحايا، مشيرةً إلى زيادة بنسبة 12 بالمئة، في عدد ضحايا المتفجرات مقارنة بالفترة بين 2018 و2021.

يشار إلى أن منظمة أنقذوا الأطفال (Save the Children)، هي منظمة عالمية غير حكومية، تأسست عام 1919، وتعمل في أكثر من 120 دولة ضمن برامج لحماية الأطفال، وتقديم الرعاية الصحية، والإغاثة لهم في حالات الكوارث.

وحذرت الأمم المتحدة سابقاً من تراجع حاد في تمويل عملياتها في اليمن التي تواجه واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية والاقتصادية بالعالم، جراء الحرب المستمرة منذ نحو 11 عاماً.