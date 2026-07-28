أمير الكويت والرئيس المصري يبحثان المستجدات الإقليمية والدولية

hgadum أمير الكويت والرئيس المصري يبحثان المستجدات الإقليمية والدولية

الكويت-سانا

بحث أمير دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، وخاصة ما يتعلق بالظروف الراهنة التي تمر بها المنطقة.

وذكرت وكالة الأنباء الكويتية “كونا” أنّ الجانبين استعرضا خلال اتصال هاتفي، عدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك والعلاقات بين البلدين، حيث جدد الرئيس المصري وقوف بلاده إلى جانب الكويت، ودعمها لكل الإجراءات التي تتخذها لحفظ أمنها وسيادتها.

وتصدت الدفاعات الجوية للجيش الكويتي، خلال الأسبوع الماضي لعدد من الهجمات الإيرانية بالصواريخ والمسيّرات في ظل تصاعد التوترات الأمنية في ‏المنطقة، واستمرار الاعتداءات ‏التي تشنها طهران على عدد من دول المنطقة‎ .‎

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