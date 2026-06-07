روسيا تعتزم بناء مجمع فضائي دوّار لتوليد جاذبية اصطناعية لرواد الفضاء

موسكو-سانا
أعلنت روسيا اليوم الأحد، عزمها إنشاء مجمع فضائي متطور يعتمد على تقنية الدوران لتوليد جاذبية اصطناعية، في إطار استراتيجيتها الرامية إلى الاستغناء التدريجي عن محطة الفضاء الدولية بحلول عام 2030.
وذكر موقع روسيا اليوم أن مؤسسة “إنيرغيا” الحكومية الروسية لعلوم وصناعة الصواريخ والفضاء حصلت على براءة اختراع لتصميم مجمع فضائي دوّار كبير الحجم، قادر على توليد جاذبية اصطناعية توفر لرواد الفضاء بيئة تحاكي الجاذبية الأرضية خلال المهمات طويلة الأمد.
وأوضحت المؤسسة أن المجمع سيُبنى حول محور مركزي ثابت، ترتبط به الوحدات السكنية عبر أذرع شعاعية ووصلات مرنة ومحكمة، بما يضمن مستويات عالية من الاستقرار الهيكلي.
وأشارت إلى أن الوحدات ستوضع على مسافة تقارب 40 متراً من المركز، وتدور بسرعة تصل إلى خمس دورات في الدقيقة، ما يمنح الرواد إحساساً مستقراً بالجاذبية.
ويتميز التصميم الجديد بطابعه المعياري، ما يتيح توسيع المحطة أو تحديثها مستقبلاً، فضلاً عن تزويدها بأنظمة متقدمة للعزل وإمداد الطاقة وضمان الاتصال السلس بين الأجزاء الدوارة والثابتة.
وتشير التقديرات التقنية إلى أن الهيكل الدوّار الجديد سيوفر تسارعاً مستمراً يعادل نحو 0.5 من الجاذبية الأرضية، ما من شأنه المساهمة في الحفاظ على اللياقة البدنية لرواد الفضاء وتقليل المخاطر الصحية طويلة الأمد المرتبطة برحلات الاستكشاف الفضائي العميق.
ويأتي المشروع في إطار معالجة التحديات الصحية التي يفرضها البقاء لفترات طويلة في الفضاء، حيث يؤدي انعدام الوزن إلى فقدان الكتلة العضلية وتراجع كثافة العظام واضطرابات في وظائف الجهازين القلبي والوعائي، الأمر الذي يفرض على رواد الفضاء ممارسة تمارين بدنية مكثفة للحد من هذه التأثيرات.