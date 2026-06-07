روسيا تعتزم بناء مجمع فضائي دوّار لتوليد جاذبية اصطناعية لرواد الفضاء

موسكو-سانا‏

أعلنت روسيا اليوم الأحد، عزمها إنشاء مجمع فضائي متطور يعتمد على تقنية ‏الدوران لتوليد جاذبية اصطناعية، في إطار استراتيجيتها الرامية إلى الاستغناء ‏التدريجي عن محطة الفضاء الدولية بحلول عام 2030.‏

وذكر موقع روسيا اليوم أن مؤسسة “إنيرغيا” الحكومية الروسية لعلوم وصناعة ‏الصواريخ والفضاء حصلت على براءة اختراع لتصميم مجمع فضائي دوّار كبير ‏الحجم، قادر على توليد جاذبية اصطناعية توفر لرواد الفضاء بيئة تحاكي الجاذبية ‏الأرضية خلال المهمات طويلة الأمد.‏

وأوضحت المؤسسة أن المجمع سيُبنى حول محور مركزي ثابت، ترتبط به ‏الوحدات السكنية عبر أذرع شعاعية ووصلات مرنة ومحكمة، بما يضمن مستويات ‏عالية من الاستقرار الهيكلي.

وأشارت إلى أن الوحدات ستوضع على مسافة تقارب ‌‏40 متراً من المركز، وتدور بسرعة تصل إلى خمس دورات في الدقيقة، ما يمنح ‏الرواد إحساساً مستقراً بالجاذبية.‏

ويتميز التصميم الجديد بطابعه المعياري، ما يتيح توسيع المحطة أو تحديثها ‏مستقبلاً، فضلاً عن تزويدها بأنظمة متقدمة للعزل وإمداد الطاقة وضمان الاتصال ‏السلس بين الأجزاء الدوارة والثابتة.‏

وتشير التقديرات التقنية إلى أن الهيكل الدوّار الجديد سيوفر تسارعاً مستمراً يعادل ‏نحو 0.5 من الجاذبية الأرضية، ما من شأنه المساهمة في الحفاظ على اللياقة ‏البدنية لرواد الفضاء وتقليل المخاطر الصحية طويلة الأمد المرتبطة برحلات ‏الاستكشاف الفضائي العميق.‏

ويأتي المشروع في إطار معالجة التحديات الصحية التي يفرضها البقاء لفترات ‏طويلة في الفضاء، حيث يؤدي انعدام الوزن إلى فقدان الكتلة العضلية وتراجع كثافة ‏العظام واضطرابات في وظائف الجهازين القلبي والوعائي، الأمر الذي يفرض ‏على رواد الفضاء ممارسة تمارين بدنية مكثفة للحد من هذه التأثيرات.‏