منصور يؤكد استمرار التصعيد الإسرائيلي في القدس ويطالب المجتمع الدولي بالتحرك الفوري

القدس المحتلة-سانا

أكد مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة رياض منصور، أن إسرائيل تواصل تصعيدها الخطير في مدينة القدس من خلال استهداف المقدسات الإسلامية والمسيحية، وفرض قيود غير قانونية على حرية العبادة.

وأشار منصور في ثلاث رسائل متطابقة إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن الدولي، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، إلى أن هذا التصعيد يأتي في وقت حساس، حيث تواصل سلطات الاحتلال محاولاتها لتقويض الوضع التاريخي والقانوني في المدينة المقدسة، بهدف فرض سيطرتها على الأماكن المقدسة وإلغاء الهوية الفلسطينية والعربية للقدس.

وأوضح منصور أن هذه الانتهاكات تزداد تعقيداً، حيث منعت إسرائيل يوم الأحد الماضي البطريرك اللاتيني للقدس، الكاردينال بييرباتيستا بيتسابالا، وحارس الأراضي المقدسة الأب فرانشيسكو إيلبو، من دخول كنيسة القيامة لأداء شعائر قداس أحد الشعانين، لافتاً إلى أن إسرائيل تواصل فرض حصار غير قانوني على المسجد الأقصى منذ أكثر من شهر.

ودعا منصور المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته بشكل عاجل واتخاذ إجراءات فورية وفعالة، لوقف التصعيد الإسرائيلي، وضمان حرية العبادة لجميع الأديان، وحماية حقوق الشعب الفلسطيني في القدس.

وكانت منصور أكد في وقت سابق من هذا الشهر أن الاعتداءات الخطيرة والمستمرة التي يرتكبها الاحتلال ومستوطنوه بحق الشعب الفلسطيني في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة، يعد انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، وتحدٍّ صارخ لإرادة المجتمع الدولي.