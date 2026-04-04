ولي العهد السعودي ورئيسة وزراء إيطاليا يبحثان تداعيات التصعيد العسكري في المنطقة

الرياض-سانا

بحث ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، مع رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، في مدينة جدة اليوم الجمعة، مستجدات الأوضاع الإقليمية، وتداعيات التصعيد العسكري الذي تشهده المنطقة.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية “واس” أن الجانبين بحثا خلال اللقاء أيضاً مخاطر التصعيد العسكري على حرية الملاحة الدولية وأمن إمدادات الطاقة، وانعكاسه على الاقتصاد العالمي، وتنسيق الجهود المشتركة بما يعزز أمن المنطقة واستقرارها، كما استعرضا العلاقات الثنائية بين البلدين وفرص تطويرها.

وتشهد دول الخليج العربي اعتداءات إيرانية يومية بالمسيّرات والصواريخ منذ بدء الحرب الأمريكية الإسرائيلية – الإيرانية في الثامن والعشرين من شباط الماضي.

الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك