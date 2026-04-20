زلزال بقوة 7.4 درجات يهز اليابان وتحذيرات من تسونامي

طوكيو-سانا

ضرب زلزال بقوة 7.4 درجات على مقياس ريختر، الساحل الشمالي الشرقي لليابان، وسط تحذيرات من موجات تسونامي.

ونقلت وكالة أنباء اليابان الرسمية “كيودو” عن وكالة الأرصاد الجوية، اليوم الإثنين، أن مركز الزلزال يقع في المحيط الهادئ، على عمق يقدر بنحو 10 كيلومترات، وأنه تم إصدار تحذيرات من احتمال حدوث تسونامي قد يصل ارتفاعه إلى 3 أمتار في مناطق إيواته وأوموري وهوكايدو، وذلك عقب الزلزال.

كما أعلنت السلطات عن تعليق بعض رحلات القطارات بين محطتي طوكيو وشين – أوموري نتيجة الزلزال.

ولم تصدر على الفور بيانات رسمية عما إذا كان الزلزال قد تسبب بخسائر بشرية أو مادية.

وتقع اليابان على أربع صفائح تكتونية رئيسية على طول الطرف الغربي لـ “حزام النار”، وهي من بين بلدان العالم ذات النشاط الزلزالي الأعلى، حيث تشهد نحو 1500 هزّة سنوياً.