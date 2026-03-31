رئيس البرلمان التركي: قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين همجي وغير إنساني

أنقرة-سانا

أكد رئيس البرلمان التركي نعمان قورتولموش اليوم الثلاثاء أن قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين الذي أصدره الكنيست الإسرائيلي أمس همجي وغير إنساني مشيراً إلى أن تركيا ستتابع تطوراته عن كثب.

وقال قورتولموش في منشور عبر حسابه على منصة” سوسيال” التركية نقلته وكالة ” الأناضول”: إن ” محاولة تطبيق عقوبة الإعدام على الفلسطينيين الذين يعيشون تحت الاحتلال تمثل هجوماً صريحاً على المبادئ الأساسية، وعلى رأسها مبدأ المحاكمة العادلة”.

وأضاف: إن” القانون يمثل محاولة لترسيخ الاحتلال الفعلي تحت غطاء قانون العقوبات”، داعياً إلى ” اتخاذ جميع المبادرات اللازمة على مستوى البرلمانات والمنظمات الدولية والهيئات القضائية”.

من جهته قال رئيس لجنة العدالة في البرلمان التركي جنيد يوكسال: إن” قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين ظالم وغير إنساني، ويميز في الحق في الحياة على أساس عرقي”.

وأوضح أن القانون يعد انتهاكاً واضحاً للحق في الحياة، وضمانات المحاكمة العادلة، وقواعد القانون الدولي المتعلقة بحماية المدنيين في الأراضي المحتلة.

وكان الكنيست أقر أمس الإثنين ما يسمى ” قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين” الذي ينص على فرض عقوبة الإعدام بحق الفلسطينيين الذين ينفذون أعمالاً ضد إسرائيل وتؤدي إلى مقتل إسرائيليين كما يتضمن منع منح أي عفو في مثل هذه الحالات، ما يعني تثبيت الحكم دون إمكانية تخفيفه أو تعديله بقرار سياسي أو قضائي لاحق.