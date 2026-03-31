أمير قطر ورئيس الإمارات يؤكدان أهمية الحلول الدبلوماسية وتكثيف التنسيق الإقليمي

أبو ظبي-سانا

بحث أمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني مع رئيس دولة الإمارات محمد بن زايد آل نهيان اليوم الثلاثاء، مستجدات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية، ومساعي احتواء التوتر وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

وذكرت وكالة الأنباء القطرية أن الجانبين ناقشا خلال لقائهما في أبو ظبي، سبل الحد من التصعيد الذي تشهده المنطقة، واستمرار الاعتداءات الإيرانية، وما يترتب عليها من تداعيات أمنية، وانعكاسات على إمدادات الطاقة العالمية.

وأكد قائدا البلدين أهمية تكثيف التنسيق والتشاور حيال مختلف القضايا، في المنطقة.

وشدد أمير قطر على أهمية تغليب الحلول الدبلوماسية كسبيل لتسوية النزاعات، وضرورة تعزيز العمل المشترك للحفاظ على أمن المنطقة واستقرارها، بما يحد من تداعيات الأزمات الراهنة على المستويين الإقليمي والدولي.

وتتعرض دول الخليج العربي وبلدان عربية أخرى في المنطقة لاعتداءات متواصلة من إيران بالمسيّرات والصواريخ الباليستية، في سياق الحرب الأمريكية الإسرائيلية – الإيرانية المستمرة منذ الـ 28 من شباط الماضي.