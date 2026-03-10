الأردن والعراق يبحثان تداعيات التصعيد العسكري في المنطقة

عمّان-سانا

بحث وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي مع نظيره العراقي فؤاد حسين، اليوم الثلاثاء، تداعيات التصعيد العسكري في المنطقة، وآفاق تفعيل الدبلوماسية لتحقيق الاستقرار.

وذكرت قناة المملكة أن الوزيرين حذّرا، في اتصال هاتفي، من التبعات الكارثية لتوسع الأزمة، وأكدا ضرورة التكاتف لحماية أمن المنطقة واستقرارها.

وجدد الصفدي، بدوره، إدانة الأردن للاعتداءات الإيرانية على أراضيه وعلى دول عربية أخرى، مؤكداً أنّ المملكة ستستمر في اتخاذ جميع الخطوات اللازمة والمتاحة لحماية مواطنيها، وأمنها وسيادتها من أيّ اعتداء من أيّ جهة كانت.

وتشنّ الولايات المتحدة وإسرائيل، منذ الـ 28 من شباط الماضي، هجمات متواصلة على إيران، التي ردّت بدورها بإطلاق الصواريخ والمسيرات على إسرائيل، كما قامت بالاعتداء على دول عربية وإقليمية في المنطقة.