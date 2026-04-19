ترامب: احتجاز سفينة حاولت خرق الحصار المفروض على إيران

واشنطن-سانا

أعلن الرئيس الأمريكي ‌دونالد ترامب، اليوم ⁠الأحد، أن قوات مشاة البحرية احتجزت سفينة ترفع العلم الإيراني، حاولت خرق الحصار الأمريكي المفروض ‌على ⁠الموانئ الإيرانية.

وأكد ترامب عبر منشور له على منصة “تروث سوشال”: إن مدمّرة أمريكية أطلقت النار على سفينة شحن ترفع العلم الإيراني في خليج عُمان ثم سيطرت عليها، بعدما حاولت كسر حصار بحري تفرضه الولايات المتحدة”.

وأضاف : إن السفينة الإيرانية تجاهلت أوامر التوقف، ما دفع المدمّرة المزودة بصواريخ موجهة إلى “إيقافها تماماً عبر إحداث فجوة في غرفة المحركات”، مشيراً إلى أن مشاة البحرية الأمريكية يتولون حالياً السيطرة على السفينة.

وسبق أن حذّر الرئيس الأمريكي الإثنين الماضي من أن قواته ستدمّر أي “سفن هجومية سريعة” عائدة لإيران، تسعى لكسر الحصار الذي أعلنت واشنطن أنها ستفرضه على موانئها.

وتتجه أمريكا إلى تطبيق “قانون الغنائم البحرية” في مضيق هرمز، وهو إطار قانوني ذو أصل دولي يُستخدم في النزاعات البحرية، ويسمح هذا القانون باعتراض السفن وتفتيشها، بل حتى احتجازها إن كانت تنقل مواد محظورة أو تدعم المجهود الحربي للعدو، كما يتيح استهداف السفن التجارية المحايدة إذا كانت تقدم مساهمة فعّالة في العمل العسكري.