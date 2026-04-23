إيطاليا تعلن استعدادها لنشر سفن بينها كاسحات ألغام في مضيق هرمز

روما-سانا

أعلن رئيس أركان القوات البحرية الإيطالية جوزيبي بيروتي بيرغوتو أن بلاده مستعدة لنشر ما يصل إلى أربع سفن، من بينها كاسحتا ألغام، ضمن إطار مهمة دولية تهدف إلى تأمين الملاحة في مضيق هرمز.

ونقلت وكالة رويترز عن بيرغوتو قوله اليوم الخميس: إن الخطة الإيطالية تتضمن تشكيل مجموعة بحرية تضم كاسحتي ألغام وسفينة مرافقة وسفينة لوجستية، في إطار خطة طوارئ أعدتها قيادة الأركان الدفاعية.

وأوضح أن إيطاليا لا تتحرك بشكل منفرد، بل ضمن تحالف دولي، مشيراً إلى أن عدداً من الدول الأوروبية، بينها بريطانيا وفرنسا وبلجيكا وهولندا، تمتلك قدرات في مجال إزالة الألغام البحرية.

وأشار بيرغوتو إلى أن وصول السفن الإيطالية إلى المنطقة قد يستغرق نحو أربعة أسابيع، موضحاً أن البحرية الإيطالية تمتلك ثماني كاسحات ألغام في الخدمة، يمكن توظيف جزء منها ضمن المهمة الدولية المقترحة.

كما لفت إلى أن وزارته ستعرض ملف المشاركة على البرلمان الإيطالي قبل اتخاذ القرار النهائي بشأن الانخراط في المهمة.

وجاءت هذه التصريحات عقب اجتماع لقادة أوروبيين في العاصمة الفرنسية باريس الأسبوع الماضي، لبحث جهود متعددة الجنسيات تهدف إلى تأمين الملاحة في المضيق الحيوي، في ظل التوترات المتصاعدة جراء الحرب في المنطقة.