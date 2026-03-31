مفوضية اللاجئين: نزوح أكثر من 200 ألف شخص من لبنان إلى سوريا منذ بداية الحرب

جنيف-سانا

أعلنت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، اليوم الثلاثاء، نزوح أكثر من 200 ألف شخص من لبنان إلى سوريا منذ بداية الحرب مطلع آذار الجاري.

وأوضحت ممثلة المفوضية بالإنابة في سوريا عسير المضاعين، خلال مشاركتها عبر الفيديو في مؤتمر صحفي في جنيف، وفق ما نقلت فرانس برس، أن البلاد شهدت ارتفاعاً ملحوظاً في أعداد الوافدين من لبنان، مشيرةً إلى دخول أكثر من 200 ألف شخص عبر المعابر الرسمية الثلاثة.

وبيّنت أن نحو 180 ألفاً من هؤلاء هم سوريون، معظمهم من اللاجئين الذين سبق أن غادروا سوريا إلى لبنان، قبل أن يضطروا إلى النزوح مجدداً.

وأضافت: إن أكثر من 28 ألف مواطن لبناني عبروا الحدود باتجاه سوريا، هرباً من القصف الإسرائيلي المكثف.

وتوقعت المفوضية أن يتراوح عدد النازحين من لبنان إلى سوريا بين 300 و350 ألف شخص خلال الفترة المقبلة، مؤكدةً أن هذا الرقم يبقى مرتبطاً بتطورات العمليات العسكرية، ولا سيما في حال توسعها برياً.

كما كشفت المضاعين أن الحكومة السورية أعدّت خطة طوارئ للتعامل مع أي تدفقات إضافية محتملة، في إطار الاستجابة الإنسانية للأزمة المتفاقمة.

وتشهد المنافذ الحدودية بين سوريا ولبنان حركة عودة كثيفة للسوريين إلى وطنهم، بفعل التطورات التي تشهدها المنطقة، جراء الحرب الأمريكية الإسرائيلية – الإيرانية، وسط استنفار للجهات الحكومية والخدمية والإنسانية لتأمين استقبال العائلات العائدة، وتقديم الخدمات الإغاثية والطبية اللازمة لها، وضمان دخولها بشكل آمن ومنظم.