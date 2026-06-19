وزير الدفاع البلجيكي يؤكد حاجة أوروبا إلى عقدٍ لتحقيق استقلالها الدفاعي التقليدي

بروكسل-سانا

أكد وزير الدفاع البلجيكي تيو فرانكن أن الدول الأوروبية تحتاج إلى فترة تمتد بين خمس وعشر سنوات لبناء استقلال دفاعي تقليدي كامل، وتقليص اعتمادها المباشر على الولايات المتحدة في هذا المجال.

وأوضح فرانكن في مقابلة اليوم الجمعة، وفق ما نقلته رويترز، أن تحقيق هذا الاستقلال يتطلب نحو عقد من الزمن، مشيراً إلى وجود عقبات حقيقية تعترض هذا المسار، أبرزها المدد الطويلة اللازمة لعمليات شراء العتاد والمنظومات العسكرية.

وأشار الوزير البلجيكي إلى أنه في حال واصلت واشنطن سحب قواتها وتقليص انتشارها العسكري في القارة الأوروبية، فسيكون على الدول الأوروبية تكثيف جهودها لسد هذا الفراغ، داعياً في الوقت ذاته إلى تعزيز الحوار المشترك بين الجانبين.

وتأتي تصريحات فرانكن في ظل توجه الإدارة الأمريكية نحو خفض وجودها العسكري في أوروبا، حيث أعلنت وزارة الحرب الأمريكية مؤخراً تقليص عدد ألويتها المنتشرة في القارة من أربعة إلى ثلاثة ألوية.