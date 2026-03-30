عون: الأوضاع في جنوب لبنان مأساوية

thumbs b c 7aa930e49de8b3ed4513ada300506617 عون: الأوضاع في جنوب لبنان مأساوية
الرئيس اللبناني-الأناضول

بيروت-سانا

أكد الرئيس اللبناني جوزاف عون، اليوم الإثنين، أن الأوضاع في جنوب لبنان مأساوية نتيجة الغارات المستمرة التي يشنها طيران الاحتلال الإسرائيلي على عدد من البلدات.

ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام عن عون قوله: إن “الأوضاع في الجنوب مأساوية نتيجة الانتهاكات الجسيمة التي تقوم بها إسرائيل”، مشيراً إلى “استمرار الاتصالات الدولية لدفع الأمور نحو تحقيق التفاوض مع الجانب الإسرائيلي”.

كما شدّد الرئيس اللبناني على أن الدولة لن تتهاون مع أي محاولة للمساس بالسلم الأهلي، مؤكداً أن “اليد التي ستمتد على الاستقرار ستُقطع” في ظل إجراءات أمنية صارمة تُتخذ لمنع أي خلل أمني.

وأوضح أن الأجهزة الأمنية تواصل تنفيذ خطوات حازمة، تشمل توقيفات ومصادرة للأسلحة، بهدف تعزيز الاستقرار والحفاظ على الأمن.

وأكد عون أن الشعب اللبناني لا يرغب في الانزلاق إلى حرب أهلية، مشدداً على أن محاولات استغلال التوترات الداخلية لن تنجح.

