توالي الإدانات العربية والدولية للاعتداءات الإيرانية على الكويت والبحرين

عواصم-سانا

توالت اليوم الأربعاء الإدانات العربية والدولية للاعتداءات الإيرانية على الكويت والبحرين، وذلك عقب الهجمات التي استهدفت مطار الكويت الدولي وعدداً من المنشآت الحيوية، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى، وإعلان البحرين اعتراض وتدمير عدد من ‏الصواريخ والطائرات المسيّرة استهدفت أرجاء البلاد.‏

وفي هذا السياق أكدت وزارة الخارجية السعودية في بيان نقلته وكالة الأنباء “واس”، رفض المملكة القاطع لأي اعتداء يمس سيادة دول الخليج العربي، مشددة على أن ما حدث يشكل خرقاً واضحاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، ويقوّض الجهود الدولية الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

كما جدّدت المملكة تضامنها مع البحرين والكويت، وقدمت التعازي للكويت بضحايا الهجوم، متمنية الشفاء العاجل للمصابين.

من جانبها، أدانت مصر بأشد العبارات الاعتداء الإيراني على مطار الكويت الدولي، واعتبرته انتهاكاً خطيراً لسيادة الكويت وسلامة أراضيها، وتصعيداً يهدد أمن واستقرار الخليج والمنطقة بأكملها.

وأكدت وزارة الخارجية المصرية دعم القاهرة الكامل للكويت في مواجهة هذا الاعتداء، وتضامنها مع الحكومة والشعب الكويتي، مشددة على أن أمن الخليج يمثل ركناً أساسياً من الأمن القومي العربي.

إلى ذلك أدانت الهند الاعتداءات على الأراضي الكويتية، مشيرة إلى أن أحد مواطنيها قُتل وأصيب آخرون جراء استهداف مطار الكويت الدولي.

وقالت وزارة الخارجية الهندية في بيان نقلته “فرانس برس”: إن نيودلهي تطالب جميع الأطراف بتحييد المدنيين والبنى التحتية المدنية، مؤكدة وقوفها إلى جانب الكويت في ظل هذه التطورات.

وكانت الكويت أعلنت في وقت سابق إصابة 63 شخصاً جراء الاعتداء الإيراني على مطار الكويت الدولي، بينما تمكنت البحرين من اعتراض وتدمير صواريخ وطائرات مسيّرة استهدفت مناطق مختلفة من البلاد، في تصعيد أثار قلقاً واسعاً بشأن أمن الملاحة والاستقرار الإقليمي.