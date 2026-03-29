أبو الغيط: الاعتداءات الإيرانية على الدول العربية تهدد الأمن والسلم الدوليين

القاهرة-سانا

أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط أن الاعتداءات الإيرانية على الدول العربية تُعد انتهاكاً صارخاً للسيادة وتهديداً مباشراً للأمن والسلم الدوليين، مشدداً على ضرورة تبني المجتمع الدولي موقفاً أكثر حزماً في مواجهة ما وصفه بالابتزاز الإيراني.

وفي كلمة ألقاها اليوم الأحد، خلال اجتماع مجلس الجامعة على المستوى الوزاري في دورته العادية الـ 165، نشر موقع الجامعة نصها، أوضح أبو الغيط أنّ المجلس عبّر بموقف موحد عن إدانته لهذه الاعتداءات، مؤكداً أن أي مبررات تُطرح لتسويغ هذه الأعمال غير مقبولة، وأن الاستهداف يطول الدول العربية ومقدراتها ومواطنيها بشكل مباشر.

وطالب أبو الغيط بوقف فوري لهذه الاعتداءات التي أدانها مجلس الأمن الدولي في قراره رقم 2817 الصادر في الـ 11 من آذار الجاري، والذي أكد دعم حق دول الخليج العربي والأردن المستهدفة في الدفاع عن نفسها، سواء بشكل فردي أم جماعي.

وكان الأمين العام للجامعة أدان في الرابع من الشهر الجاري الاعتداءات الإيرانية على عدد من الدول العربية، داعياً طهران إلى وقفها فوراً وإعادة تصحيح علاقاتها مع الدول المستهدفة قبل فوات الأوان.

وكان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي كشف قبل أيام أن إيران وجّهت 85% من صواريخها وطائراتها المسيّرة نحو دول الخليج منذ اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية – الإيرانية في الـ 28 من شباط الماضي، ما أسفر عن سقوط ضحايا وإلحاق أضرار بالبنى التحتية ومنشآت للطاقة.