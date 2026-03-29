الرئاسة الجزائرية تعلن وفاة الرئيس الأسبق اليامين زروال

الجزائر-سانا

أعلنت رئاسة الجمهورية الجزائرية أمس السبت، وفاة الرئيس الأسبق اليامين زروال في العاصمة الجزائر، بعد صراع مع مرض عضال.

وجاء في بيان للرئاسة ونقلته وكالة الأنباء الرسمية واج: “على إثر وفاة رئيس الجمهورية الأسبق اليامين زروال، تعلن رئاسة الجمهورية حداداً وطنياً لثلاثة أيام ابتداء من السبت، على كامل التراب الوطني، وفي الممثليات الدبلوماسية بالخارج مع تنكيس العلم الوطني”.

يُذكر أن زروال وُلد في مدينة باتنة عام 1941، وانخرط في صفوف جيش التحرير الوطني الجزائري وهو في السادسة عشرة من عمره، وشارك في حرب التحرير ضد الفرنسيين بين عامي 1957 و1962، وتولى رئاسة الجزائر في الـ 31 من كانون الثاني عام 1994 خلال المرحلة الانتقالية، ثم انتُخب رئيساً للجمهورية في الـ 16 من تشرين الثاني عام 1995 في أول انتخابات رئاسية تعددية، وظل في المنصب حتى الـ 27 من نيسان 1999.