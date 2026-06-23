كوريا الجنوبية تتوصل إلى تفاهم مع الاتحاد الأوروبي حول حصص واردات الصلب

سيئول-سانا

أعلن وزير الصناعة في كوريا الجنوبية كيم جونغ -كوان، أن سيئول توصلت إلى توافق واسع مع الاتحاد الأوروبي بشأن خطته لتطبيق نظام جديد لحصص استيراد الصلب.

ونقلت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية “يونهاب” عن كيم قوله للصحفيين خلال مؤتمر صحفي في مدينة سيجونغ: “تبلغ حصتنا نحو 2.58 مليون طن، وتم الاتفاق على عدم تخفيضها بنسبة تصل إلى 46%”، دون أن يُفصح عن تفاصيل الأرقام.

وأضاف كيم: “لا نقدم أي شيء محدد للاتحاد الأوروبي، لكننا أشرنا إلى أن هذا الإجراء ينتهك اتفاقية التجارة الحرة، وأكدنا أن سيئول قد تتخذ إجراءات للرد”، مشيراً إلى أن كوريا الجنوبية ستنفذ أيضاً إجراءات لدعم مصنعي الصلب بمجرد الانتهاء من تحديد الحصص.

ومن المتوقع أن يؤثر النظام الجديد سلباً على الشركات الكورية الجنوبية، حيث من المقرر أن يخفض الاتحاد الأوروبي حصة استيراد الصلب المعفاة من الرسوم الجمركية لرابع أكبر اقتصاد في آسيا بنسبة 46%، لتصل إلى 18.3 مليون طن من 33.8 مليون طن حالياً.

وكان الاتحاد الأوروبي أقر في الـ 8 من الشهر الجاري، إجراءات جديدة أكثر صرامة لحماية سوق الصلب بعد موافقة الدول الأعضاء بالأغلبية، وذلك في إطار جهود الاتحاد لتعزيز حماية قطاعه الصناعي في مواجهة الضغوط العالمية، وتزايد المنافسة في أسواق الصلب.

ويواجه العالم عامة وأوروبا بشكل خاص واحدة من أعنف الأزمات الصناعية منذ عقود، جراء الحرب في الشرق الأوسط، إذ تتعرض القطاعات الثقيلة ولا سيما الحديد والصلب والورق والأسمدة لضغوط متزايدة، نتيجة الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة، واضطراب سلاسل التوريد وتراجع القدرة التنافسية أمام آسيا والولايات المتحدة.