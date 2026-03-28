مجموعة “ميرسك” تعلق عملياتها في ميناء صلالة العُماني إثر اعتداءات إيرانية

لندن-سانا

أعلنت مجموعة “ميرسك” لشحن الحاويات اليوم السبت، أنها أوقفت عملياتها في ‌ميناء صلالة بسلطنة عمان لمدة 48 ساعة إثر اعتداء بطائرتين مسيرتين أسفر عن إصابة شخص ووقوع أضرار مادية.

ونقلت رويترز عن الشركة قولها في بيان: إن “جميع أفراد طاقمها بخير وأن شحنات الشركة وسفنها لم تتأثر”.

وجرى إخلاء ميناء صلالة بعد أن أدى الاعتداء إلى أضرار بإحدى الرافعات ما تسبب بتعليق مؤقت للعمليات فيه.

وكانت سلطنة عُمان أدانت هذه الاعتداءات، مؤكدة اتخاذها كل الإجراءات لحماية أمن وسلامة المواطنين والبلاد.

وصعّدت إيران وتيرة اعتداءاتها اليومية على دول المنطقة والخليج العربي حيث تستهدف بالصواريخ والمسيّرات المنشآت المدنية والخدمية والمباني السكنية، ما يؤدي إلى وقوع إصابات وأضرار مادية.