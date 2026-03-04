قطر تجدد رفضها للادعاءات الإيرانية وتؤكد أن استهداف أراضيها انتهاك صارخ للقانون الدولي

الدوحة-سانا

أكد رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني رفض بلاده القاطع للادعاءات الإيرانية بأن الهجمات الصاروخية التي استهدفت الأراضي القطرية تطال “المصالح الأمريكية” فقط، مشدداً على أن الوقائع الميدانية تثبت زيف هذه الادعاءات بعد استهداف مناطق مدنية وسكنية مأهولة.

وذكرت وكالة الأنباء القطرية “قنا” أن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي أجراه آل ثاني اليوم الأربعاء مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي حيث أوضح رئيس الوزراء القطري أن الاعتداءات الإيرانية تشكل انتهاكاً صارخاً لسيادة قطر ومبادئ القانون الدولي، كاشفاً أن الهجمات شملت صواريخ وطائرات مسيرة، فضلاً عن اختراقات جوية تصدت لها القوات المسلحة القطرية.

وأشار آل ثاني إلى أن هذا التصعيد الإيراني المستمر لا يعكس أي رغبة حقيقية في التهدئة، بل يهدف إلى إلحاق الضرر بدول الجوار وجر المنطقة إلى صراعات لا تخدم استقرارها، داعياً إلى الوقف الفوري لهذه الهجمات على الدول التي نأت بنفسها عن الحرب الحالية.

وختم رئيس الوزراء القطري بالتأكيد على أن قطر، ورغم تمسكها بنهج الحوار والدبلوماسية، إلا أنها لن تتهاون في الدفاع عن أمنها وسلامة أراضيها، مشدداً على أن هذه الاعتداءات “لن تمر دون رد” وذلك انطلاقاً من حق الدفاع عن النفس الذي يكفله ميثاق الأمم المتحدة.

وتستمر الضربات الأمريكية الإسرائيلية على إيران منذ السبت الماضي، بينما تُصعّد طهران وتيرة اعتداءاتها على دول عربية عدّة، مستهدفةً البنى التحتية ومرافق ومباني مدنية ودبلوماسية، إضافة إلى منشآت الطاقة.