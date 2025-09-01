الأمم المتحدة تعرب عن تضامنها مع ضحايا زلزال أفغانستان

نيويورك-سانا

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش عن تضامنه الكامل مع الشعب الأفغاني في أعقاب الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد مساء أمس وذهب ضحيته المئات.

وقال غوتيريش في تدوينة على منصة “إكس”: “أتقدم بأحر التعازي لأسر الضحايا، وأتمنى الشفاء العاجل للمصابين”، مؤكداً أن “فريق الأمم المتحدة في أفغانستان على أهبة الاستعداد، ولن يدخر جهداً لمساعدة المحتاجين في المناطق المتضررة”.

وكان زلزال بشدة 6 درجات على مقياس ريختر ضرب منطقة هندو كوش الجبلية شمال شرق أفغانستان، وأظهرت آخر حصيلة أعلن عنها المتحدث باسم وزارة الداخلية الأفغانية أن 622 شخصاً على الأقل لقوا حتفهم، فيما أصيب المئات.

وتُعد سلسلة جبال هندو كوش من أكثر المناطق عرضة للزلازل في أفغانستان، نظراً لوقوعها عند تقاطع الصفائح التكتونية الأوراسية والهندية، وشهدت زلازل وهزات قوية خلفت خسائر بشرية ومادية في السنوات الماضية.