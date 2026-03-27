واشنطن تتهم بكين باحتجاز سفن ترفع علم بنما

واشنطن-سانا

اتهمت الولايات المتحدة الصين بأنها تحتجز في موانئها، سفناً ترفع علم بنما، وذلك عقب استحواذ الأخيرة على ميناءين كانا بإدارة شركة صينية.

ونقلت وكالة فرانس برس عن اللجنة البحرية الفدرالية الأمريكية قولها في بيان: “لقد نفذت الصين موجة من احتجاز السفن التي ترفع علم بنما في الموانئ الصينية، تحت ذريعة سيطرة دولة الميناء، متجاوزة بشكل كبير المعايير التاريخية”.

وأضافت: “نفذت عمليات التفتيش المكثفة هذه بناء على توجيهات غير رسمية، ويبدو أنها تهدف إلى معاقبة بنما بعد نقل أصول موانئ هاتشيسون”.

وكانت إحدى محاكم بنما أعلنت في كانون الثاني، أن العقد الذي سمح لشركة بنما بورتس كومباني التابعة لتكتل “سي كيه هاتشيسون”، ومقرها في هونغ كونغ، بإدارة ميناءين في قناة بنما منذ عام 1997، هو “غير دستوري”.

وتعد القناة ممراً مائياً حيوياً للتجارة، يمر عبره نحو 40% من حركة الحاويات الأمريكية، و5 % من التجارة العالمية، واتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الصين العام الماضي بإدارة القناة فعلياً.

ومن المقرر أن يلتقي ترامب ونظيره الصيني شي جينبينغ في بكين في الـ 14 والـ 15من أيار، في قمة يرجح أن تركز على القضايا التجارية والمنافسة بين أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم.