ارتفاع عدد ضحايا الغارات الإسرائيلية على لبنان إلى 3696 قتيلاً و11413 جريحاً

بيروت-سانا
ارتفع عدد ضحايا الغارات الإسرائيلية على لبنان منذ الثاني من آذار الماضي إلى 3696 قتيلاً.
ونقلت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام عن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة قوله في بيان إن الحصيلة التراكمية الإجمالية للغارات بلغت 3696 قتيلاً إضافة إلى 11413 جريحاً.
ورغم وقف إطلاق النار المعلن منذ الـ 17 من نيسان الماضي، يستمر قصف الجيش الإسرائيلي يومياً على مواقع في لبنان، ما يسفر عن قتلى وجرحى، كما تواصل قوات الاحتلال توجيه الإنذارات لعشرات القرى في جنوب لبنان بإخلائها من السكان، وتفجير وهدم المنازل.