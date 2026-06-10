ارتفاع عدد ضحايا الغارات الإسرائيلية على لبنان إلى 3696 قتيلاً و11413 جريحاً

بيروت-سانا

‏ارتفع عدد ضحايا الغارات ‌‏الإسرائيلية على لبنان منذ الثاني من آذار الماضي إلى 3696 قتيلاً‎.

ونقلت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام عن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة قوله في بيان إن الحصيلة التراكمية الإجمالية للغارات بلغت 3696 قتيلاً إضافة إلى 11413 جريحاً.

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ورغم وقف إطلاق النار المعلن منذ الـ 17 من نيسان الماضي، يستمر قصف الجيش الإسرائيلي يومياً على مواقع في لبنان، ‌‏ما يسفر عن قتلى وجرحى، كما تواصل قوات الاحتلال توجيه الإنذارات لعشرات القرى في جنوب لبنان بإخلائها من السكان، وتفجير وهدم المنازل.