ولي العهد السعودي يبحث مع الرئيس الأوكراني التطورات الإقليمية والدولية

photo 2026 03 27 03 52 21 ولي العهد السعودي يبحث مع الرئيس الأوكراني التطورات الإقليمية والدولية

جدة-سانا

بحث ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في جدة، اليوم الجمعة، تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها التصعيد العسكري في الشرق الأوسط.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن الأمير ابن سلمان استعرض مع زيلينسكي العلاقات الثنائية بين البلدين، إضافة إلى الوضع في أوكرانيا.

وكان زيلينسكي أعلن أمس في منشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أن اجتماعات مهمة سيعقدها في السعودية، مضيفاً: “نُقدّر الدعم، وندعم كل من يرغب في التعاون معنا في المسائل الأمنية”.

ووصل الرئيس الأوكراني أمس الخميس إلى السعودية في خضم الحرب الدائرة بالمنطقة، وسط اهتمام دول خليجية بالإفادة من خبرة كييف في التصدي للمسيّرات.

