ترامب يمدد مهلة تعليق استهداف محطات الطاقة الإيرانية عشرة أيام إضافية

واشنطن-سانا

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الخميس، تمديد تعليق الضربات التي هدد بها سابقاً على منشآت الطاقة الإيرانية حتى الـ6 من نيسان المقبل.

ونقلت وكالة فرانس برس عن ترامب قوله في منشور له عبر منصة تروث سوشال: “تلبية لمطلب الحكومة الإيرانية، يرجى اعتبار هذا البيان إعلاناً مفاده بأنني أمدّد مهلة انقضاء الإنذار بتدمير محطات الطاقة لعشرة أيام، وذلك حتى الإثنين الواقع في السادس من نيسان المقبل”.

وأكد ترامب أن المحادثات مع إيران تجري على “نحو جيّد جداً خلافاً لما تورده بعض وسائل الإعلام”.

وكان الرئيس الأميركي أصدر يوم الإثنين الماضي أوامره للجيش الأميركي بتعليق قصف منشآت الطاقة الإيرانية لخمسة أيام، بغية إتاحة الفرصة للمباحثات بين الجانبين.