وزيرا الخارجية المصري والباكستاني يبحثان تطورات الوضع الإقليمي

القاهرة-سانا

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطى هاتفياً اليوم الأحد، مع نظيره الباكستاني محمد إسحاق دار، آخر مستجدات الوضع الإقليمي وتنسيق الجهود المشتركة لإنهاء الحرب الدائرة.

وذكر موقع وزارة الخارجية المصرية أن الجانبين تناولا خلال مباحثاتهما الهاتفية، الجهود المبذولة للدفع بالمسار الدبلوماسي بين الولايات المتحدة وإيران، لتثبيت وقف إطلاق النار وخفض التصعيد، مؤكدين أن التفاوض والحوار هما السبيل الوحيد لتسوية النزاع القائم.

وأعرب الوزيران عن تطلعهما لعقد جولة ثانية من المفاوضات تسهم في التوصل لتفاهمات مشتركة تؤدي إلى إنهاء الحرب، كما اتفقا على مواصلة التنسيق والتشاور المشترك بشأن مختلف التطورات ذات الصلة، وبما يدعم الأمن والاستقرار بالمنطقة.

وتجري واشنطن وطهران مفاوضات لإنهاء الحرب، تتضمن تخلّي إيران عن مخزونها من اليورانيوم المخصّب، حيث من المتوقع أن تبدأ جولة جديدة من المحادثات في العاصمة الباكستانية إسلام أباد هذا الأسبوع.