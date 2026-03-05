الصحة اللبنانية: ارتفاع حصيلة الغارات الإسرائيلية على لبنان إلى 123 قتيلاً و683 جريحاً

بيروت-سانا

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية ارتفاع حصيلة الغارات الإسرائيلية على لبنان منذ فجر الإثنين الماضي حتى مساء اليوم الخميس إلى 123 قتيلاً و683 جريحاً.

وأشار مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة في بيان نشرته الوكالة الوطنية اللبنانية اليوم الخميس، إلى أن الحصيلة مرشحة للارتفاع مع استقبال المستشفيات المزيد من الإصابات.

يشار إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي طالب في وقت سابق اليوم بإخلاء الضاحية الجنوبية لبيروت، كما حذر سكان أكثر من 53 قرية في جنوب لبنان والبقاع وطالبهم بإخلاء بلداتهم، فيما بدأ مساء اليوم الخميس بشن غارات متتالية على الضاحية ومناطق متفرقة من لبنان.

وكانت حصيلة سابقة اليوم، أفادت بمقتل 102 من اللبنانيين جراء الغارات الإسرائيلية المتواصلة على لبنان.