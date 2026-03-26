ماليزيا تؤكد السماح بعبور ناقلاتها مضيق هرمز

كوالالمبور-سانا

أعلن رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم اليوم الخميس، السماح للناقلات الماليزية بعبور مضيق هرمز، وذلك عقب محادثات أجراها مع عدد من القادة الإقليميين.

ونقلت وكالة “برناما” الماليزية عن إبراهيم قوله في خطاب بثّه التلفزيون الماليزي: “نحن الآن بصدد إطلاق سراح ناقلات النفط الماليزية والعمال، حتى يتمكنوا من مواصلة رحلتهم إلى بلادهم”.

وأشار إبراهيم إلى أن حصار مضيق هرمز والاضطرابات التي تشهدها إمدادات النفط والغاز العالمية قد تؤثر على ماليزيا، إلا أن وضع البلاد يبقى أفضل نسبياً بفضل قدرة شركة الطاقة الوطنية “بتروناس” على إدارة الإمدادات، وضمان استقرار الطاقة.

وأكد إبراهيم أن ماليزيا ستستمر في لعب دور فاعل لدعم جهود السلام الإقليمية، مع ضمان حماية الاقتصاد الوطني، وصون مصالح البلاد وسلامتها.

وتسببت الحرب الأمريكية الإسرائيلية – الإيرانية في توقف شبه كامل لحركة مرور نحو 20 بالمئة من الإمدادات العالمية من النفط والغاز الطبيعي المسال عبر مضيق هرمز.