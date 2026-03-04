مقتل طفلة جراء سقوط شظايا في الكويت

الكويت-سانا

أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم، الأربعاء، مقتل طفلة تبلغ من العمر 11 عاماً من المقيمين في البلاد، إثر إصابتها بسقوط شظايا في إحدى المناطق السكنية بالعاصمة الكويت.

وقال المتحدث باسم الوزارة الدكتور عبد الله السند: إن الطفلة نُقلت إلى المستشفى بعد أن قدّمت لها الفرق الطبية محاولات إنعاش داخل سيارة الإسعاف، مضيفاً: إن الطواقم واصلت الإنعاش لمدة تقارب نصف ساعة فور وصولها إلى المستشفى، إلا أنها فارقت الحياة متأثرة بإصابتها.

وتدين الكويت بشدة الاعتداءات الإيرانية التي تستهدف أراضيها، وتتسبب بسقوط قتلى وجرحى، مؤكدةً حقها الأصيل في الدفاع عن النفس واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية سيادتها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

وتواصل طهران شنّ هجمات بالصواريخ والطائرات المسيّرة على ثماني دول عربية ( الكويت والسعودية والإمارات وقطر والبحرين وسلطنة عمان والأردن والعراق) ما أدى إلى وقوع ضحايا، وذلك عقب اندلاع الحرب بين إسرائيل والولايات المتحدة من جهة وإيران من جهة أخرى منذ يوم السبت الماضي.