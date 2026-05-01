وفاة 4 أشخاص بينهم 3 أطفال غرقاً في حمص وحلب

حمص-سانا

توفي 4 أشخاص بينهم 3 أطفال في حوادث غرق متفرقة سُجلت اليوم الجمعة في محافظتي حمص وحلب، حيث انتشلت فرق الدفاع المدني الجثامين ونقلتها إلى المشافي.

وأوضح الدفاع المدني في بيان أن أربعة أطفال سقطوا في مياه سد المزينة بريف حمص الغربي أثناء لعبهم، توفي منهم طفلة وتم انتشال جثمانها بمساعدة الأهالي ونقلها إلى مشفى الحواش، فيما تم إنقاذ الثلاثة الآخرين.

وأشار الدفاع المدني إلى أن طفلتين سقطتا في بحيرة ميدانكي شمالي حلب أثناء وقوفهما على الشاطئ الذي يحتوي جرفاً صخرياً، ما أدى إلى وفاة طفلة وانتشال جثمانها ونقلها إلى المشفى، فيما تمكن الأهالي من إنقاذ الطفلة الأخرى.

ولفت الدفاع المدني إلى أن طفلاً ثالثاً تُوفي غرقاً بعد سقوطه في حفرة مائية بعمق ستة أمتار قرب مدينة أعزاز بريف حلب الشمالي، حيث عملت فرق الدفاع المدني على انتشال جثمانه ونقله إلى المشفى، فيما توفي شاب غرقاً في ساقية جب غبشة بمنطقة السفيرة بريف حلب الشرقي، حيث تم انتشال جثمانه بمساعدة الأهالي ونقله إلى المشفى.

وجددت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث دعوة الأهالي إلى توخي الحيطة والحذر، ولا سيما أثناء التنزه قرب المسطحات المائية، وضرورة الانتباه للأطفال، وعدم السماح بالسباحة في الأنهار أو السدود أو البحيرات نظراً لخطورتها، إضافة إلى أهمية إغلاق الآبار والحفر المكشوفة حفاظاً على السلامة العامة.