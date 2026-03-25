أمريكا تستعد لنقل 3 آلاف جندي من قوات التدخل السريع للشرق الأوسط لدعم عملياتها ضد إيران

واشنطن-سانا

ذكرت صحيفة “بوليتيكو” الأمريكية أن وزارة الدفاع “البنتاغون” تستعد لإرسال نحو3 آلاف جندي إضافي من عناصر الفرقة 82 المحمولة جواً إلى منطقة الشرق الأوسط، في إطار ما وصفته بأنه “تعزيز للانتشار العسكري الأمريكي” في المنطقة.

وبحسب التقرير الذي نشرته “بوليتيكو” أمس الأربعاء فإن هذه الخطوة تأتي ضمن سلسلة من التحركات العسكرية التي تنفذها واشنطن في الأشهر الأخيرة، بهدف “رفع مستوى الجاهزية” وتوسيع قدرات القوات الأميركية المنتشرة في عدد من القواعد بالمنطقة لدعم العمليات ضد إيران.

وأشارت الصحيفة إلى أن القرار النهائي بشأن موعد نشر القوات لم يُعلن بعد، مؤكدة أن البنتاغون أنهى الاستعدادات اللوجستية اللازمة، وأن عناصر الفرقة 82 – وهي من أبرز قوات التدخل السريع في الجيش الأميركي- قد في حالة تأهب مرتفع.

وبحسب الصحيفة، يحذر المسؤولون من أن قرار إدخال قوات برية مباشرة إلى الأراضي الإيرانية لم يُتخذ بعد.

ولفتت الصحيفة إلى أن هذه التحركات تأتي في ظل توترات متزايدة تشهدها المنطقة، وسط نقاشات داخل الإدارة الأمريكية حول مستقبل الوجود العسكري الأميركي في الشرق الأوسط.

بينما أشارت صحيفة واشنطن بوست إلى أن نشر العناصر سوف يكون قرب إيران بهدف تأمين المواقع الاستراتيجية لمنع تعطيل صادرات الطاقة.

وكانت صحيفة وول ستريت جورنال نقلت عن مسؤولين أمريكيين أمس الأربعاء أن الآلاف من عناصر مشاة البحرية الأمريكية “المارينز” يستعدون للوصول إلى الشرق الأوسط يوم الجمعة، وهو الموعد الذي حدده الرئيس ترامب كمهلة لإيران لإعادة فتح مضيق هرمز.

يشار إلى أن ترامب أعلن، أول أمس الإثنين، عن إجراء محادثات بناءة مع إيران، موضحاً أنه أجّل الضربات العسكرية ضد محطات الطاقة الإيرانية خمسة أيام، حيث كان هدد بضربها إذا لم تفتح طهران مضيق هرمز.