قطر وتركيا تدعوان إلى الحكمة وتغليب لغة العقل لاحتواء التصعيد في المنطقة

مكالمة هاتفية خاصة للموقع بدون اسماء 1 قطر وتركيا تدعوان إلى الحكمة وتغليب لغة العقل لاحتواء التصعيد في المنطقة

الدوحة-سانا

دعا وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ونظيره التركي هاكان فيدان اليوم الإثنين، للعودة إلى طاولة الحوار، وتغليب الحكمة ولغة العقل، لاحتواء التصعيد في المنطقة.

وذكرت وكالة الأنباء القطرية “قنا” أن الوزيرين استعرضا خلال اتصال هاتفي تطورات التصعيد العسكري في المنطقة وتداعياته الخطيرة على الأمن والاستقرار إقليمياً ودولياً، وناقشا سبل حل كل الخلافات بالوسائل السلمية.

وشدد الجانبان خلال الاتصال على “ضرورة تعزيز التنسيق وتكثيف الجهود المشتركة من أجل الوقف الفوري لأي أعمال تصعيدية، والعودة إلى طاولة الحوار، وتغليب لغة العقل والحكمة لاحتواء الأزمة، بما يضمن أمن الطاقة العالمي وحرية الملاحة وسلامة البيئة، ويحفظ استقرار المنطقة”.

كما تبادل الوزيران التعازي في ضحايا الطائرة المروحية التي سقطت في المياه الإقليمية القطرية، جراء عطل فني أثناء القيام بمهمة روتينية.

ويتعرض عدد من دول المنطقة، من بينها قطر لاعتداءات إيرانية بالصواريخ والطائرات المسيّرة، منذ الـ28 من شباط الماضي، ما أسفر عن سقوط عدد من الضحايا وأضرار مادية.

