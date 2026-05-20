صحف غربية: الاستيطان يبتلع الضفة والقتل الميداني يتحول لسياسة معلنة

القدس المحتلة-سانا‏

تحدثت صحف غربية، بينها صحيفة لوموند وليبراسيون الفرنسيتان، ‏وغارديان وتلغراف البريطانيتان مؤخراً عن انتقال حكومة بنيامين نتنياهو ‏من إدارة الاحتلال أمنياً إلى محاولة فرض ضم فعلي للضفة الغربية، عبر ‏الدمج بين القوانين العقابية والتوسع الاستيطاني والقوة العسكرية، وسط ‏تصاعد نفوذ وزراء اليمين المتطرف، وعلى رأسهم وزير المالية بتسلئيل ‏سموتريتش ووزير الأمن إيتمار بن غفير‎.

ويأتي ذلك مع تصاعد غير مسبوق في الاستيطان والعنف الميداني ‌‏والسياسات الإسرائيلية التي تحذر تقارير غربية وأممية من أنها تعيد رسم ‌‏واقع الاحتلال في الضفة بصورة دائمة‎.‎

قانون الموت.. شرعنة القتل

وركزت صحيفة لوموند الفرنسية على ما وصفته بدخول قانون الإعدام ‏الإسرائيلي مرحلة التنفيذ العملي في الضفة الغربية، عبر أوامر عسكرية ‏وقرارات توسع صلاحيات المحاكم العسكرية بحق الفلسطينيين‎.‎

وبحسب الصحيفة، فإن القانون لا يقتصر على فرض عقوبة الإعدام بحق ‏الفلسطينيين الذين تتهمهم إسرائيل بتنفيذ عمليات تصنفها إرهابية، بل يوسع ‏أيضاً تعريف الجرائم التي قد تؤدي إلى الحكم بالإعدام، مع تقليص ضمانات ‏المحاكمة العادلة وإلغاء إمكانيات تخفيف الأحكام أو العفو‎.‎

ونقلت الصحيفة عن منظمة عدالة الحقوقية قولها: إن الإجراءات الجديدة تخلق ‏نظاماً أكثر تعسفاً وتطرفاً، عبر السماح بإصدار أحكام الإعدام دون إجماع ‏القضاة، ونقل عبء نفي الاتهامات إلى المتهمين أنفسهم‎.‎

كما نقلت لوموند عن الجنرال الإسرائيلي آفي بلوث قوله لصحيفة هآرتس: ‏نحن نقتل اليوم كما لم نقتل منذ عام 1967، في مؤشر، وفق الصحيفة، إلى ‏تحول القتل الميداني لسياسة معلنة داخل السلطات العسكرية الإسرائيلية‎.‎

ورأت الصحيفة أن هذه القوانين تعكس تعاملاً إسرائيلياً مع الضفة الغربية، ‏كما لو أنها ضُمّت بالفعل، في تجاوز واضح لقواعد القانون الدولي واتفاقيات ‏جنيف‎.‎

الاستيطان يبتلع الضفة

في المقابل، ركزت صحيفة ليبراسيون الفرنسية على البعد الاستيطاني، ‏معتبرةً أن حكومة نتنياهو تسابق الزمن لتكريس وقائع جغرافية تمنع أي ‏إمكانية لإقامة دولة فلسطينية متصلة‎.‎

وتوقفت الصحيفة عند خطة توسيع مشروع‎ E1 ‎الاستيطاني قرب مستوطنة ‏معاليه أدوميم، والذي يهدف إلى ربط المستوطنة بالقدس المحتلة، الأمر الذي ‏يؤدي عملياً إلى تقسيم الضفة الغربية وعزل القدس الشرقية عن محيطها ‏الفلسطيني‎.‎

ووصفت الصحيفة قرار إخلاء تجمع خان الأحمر البدوي، بأنه الطلقة الأولى ‏في حرب جديدة ضد السلطة الفلسطينية، مشيرةً إلى أن المشروع ظل مجمداً ‏لسنوات بسبب ضغوط دولية، لأن تنفيذه سيقضي فعلياً على التواصل ‏الجغرافي بين مدن الضفة‎.‎

ونقلت ليبراسيون عن سموتريتش قوله خلال مؤتمر صحفي: هذه بلادنا ‏وسنتصرف فيها تصرف المالك في ملكه، في تصريح اعتبرته الصحيفة ‏تعبيراً صريحاً عن مشروع الضم الإسرائيلي‎.‎

كما ربطت الصحيفة بين هذا التصعيد واحتمال صدور مذكرات توقيف دولية ‏بحق مسؤولين إسرائيليين، إضافة إلى العقوبات الأوروبية المفروضة على ‏منظمات استيطانية متطرفة، بينها منظمة رغافيم التي شارك سموتريتش في ‏تأسيسها‎.‎

عنف المستوطنين.. واقع يومي

بدورها، تحدثت صحيفة تلغراف البريطانية عن تصاعد اعتداءات ‏المستوطنين والتيارات القومية والدينية المتشددة داخل إسرائيل، وخصوصاً ‏خلال فعاليات يوم القدس‎.‎

ووفق الصحيفة، شهدت البلدة القديمة في القدس اعتداءات على فلسطينيين ‏ومحال تجارية، وسط هتافات عنصرية وتحريضية ضد العرب، بينما أصبح ‏وزراء اليمين المتطرف يمثلون ثقلاً متزايداً داخل حكومة نتنياهو‎.‎

ووثقت تقارير حقوقية اعتداءات متصاعدة شملت إطلاق نار على مدارس ‏فلسطينية، ودهس أطفال، وهدم منشآت تعليمية، واعتداءات على المزارعين، ‏وذكرت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية، أن الجيش الإسرائيلي ‏والمستوطنين نفذوا 1819 اعتداء خلال شهر آذار الماضي وحده، بينها 497 ‏اعتداء نفذها مستوطنون‎.‎

فصل عنصري.. وضم زاحف بلا أفق سياسي‏

وفي كانون الثاني الماضي، حذر مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان من أن ‏السياسات الإسرائيلية في الضفة الغربية ترقى إلى نظام فصل وعنصرية ‏ممنهج، مؤكداً أن الفلسطينيين يخضعون إلى معاملة غير متكافئة في حرية ‏الحركة والوصول إلى الأراضي والمياه والخدمات الأساسية‎.‎

وفي السياق نفسه، لفت مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا إلى ‏أن أكثر من 1800 اعتداء نفذه مستوطنون ضد فلسطينيين سُجل خلال عام ‌‏2025، وهو أعلى معدل منذ بدء توثيق هذه الاعتداءات عام 2006‎.

وتجمع التقارير الغربية والأممية على أن ما يجري في الضفة الغربية لم يعد ‏مجرد تصعيد أمني عابر، بل تحول تدريجياً إلى مشروع طويل الأمد لإعادة ‏تشكيل الواقع الديمغرافي والجغرافي والقانوني للأراضي الفلسطينية المحتلة.‏